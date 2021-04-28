***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.531.073 -61.699.094Net Dönem Karı (Zararı)24.157.322 11.251.089NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER41.938.099 7.182.341Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.358.182Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -7.135.292 -2.138.735Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler46.715.209 9.321.076İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-16.699.640 -82.271.259Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.628 51.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.711.268 -82.322.862FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR49.395.781 -63.837.829Alınan Faiz10 7.135.292 2.138.735FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.162.661 62.917.683Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 7.405.565Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -63.568.226 62.917.683YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)368.412 1.218.589NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)368.412 1.218.589DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.218.589DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.587.001 1.218.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.587.002 1.218.589Finansal Varlıklar6 42.980.881 73.001.786TOPLAM VARLIKLAR44.567.883 74.220.375YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.404.450 51.603TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.404.450 51.603TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)42.163.433 74.168.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)74.168.772Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)24.157.322 11.251.089Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.405.565 62.917.683Katılma Payı İade Tutarı (-)-63.568.226TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 42.163.433 74.168.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 7.135.292 2.138.735Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -27.111.177 -57.333Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar46.715.209 9.321.076Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 287.063 28.359ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.026.387 11.430.837Yönetim Ücretleri8 -371.281 -134.043Saklama Ücretleri8 -98.207 -25.636Denetim Ücretleri8 -10.025 -5.379Kurul Ücretleri-5.563Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.358.241 -3.768Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -31.311 -5.359ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.869.065 -179.748ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.157.322 11.251.089NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.157.322 11.251.089DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.157.322 11.251.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932083BIST