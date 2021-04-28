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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 22:08



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.531.073 -61.699.094
Net Dönem Karı (Zararı)
24.157.322 11.251.089
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
41.938.099 7.182.341
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.358.182
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.135.292 -2.138.735
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
46.715.209 9.321.076
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.699.640 -82.271.259
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.628 51.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.711.268 -82.322.862
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
49.395.781 -63.837.829
Alınan Faiz
10 7.135.292 2.138.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.162.661 62.917.683
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 7.405.565
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -63.568.226 62.917.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
368.412 1.218.589
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
368.412 1.218.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.218.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.587.001 1.218.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.587.002 1.218.589
Finansal Varlıklar
6 42.980.881 73.001.786
TOPLAM VARLIKLAR
44.567.883 74.220.375
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.404.450 51.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.404.450 51.603
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.163.433 74.168.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
74.168.772
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.157.322 11.251.089
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.405.565 62.917.683
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-63.568.226
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 42.163.433 74.168.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 7.135.292 2.138.735
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -27.111.177 -57.333
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
46.715.209 9.321.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 287.063 28.359
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.026.387 11.430.837
Yönetim Ücretleri
8 -371.281 -134.043
Saklama Ücretleri
8 -98.207 -25.636
Denetim Ücretleri
8 -10.025 -5.379
Kurul Ücretleri
-5.563
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.358.241 -3.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -31.311 -5.359
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.869.065 -179.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.157.322 11.251.089
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.157.322 11.251.089
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.157.322 11.251.089



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932083


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