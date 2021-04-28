***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.746.983 -38.490.513Net Dönem Karı (Zararı)15.435.946 4.882.070NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER12.179.277 5.074.698Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.580.223 -576.401Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14.759.500 5.651.099İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-71.942.429 -49.023.682Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.623.856 32.672İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-73.566.285 -49.056.354FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-44.327.206 -39.066.914Alınan Faiz10 2.580.223 576.401FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 38.682.628Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 40.274.260Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -1.591.632YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.746.983 192.115NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.746.983 192.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.564.698DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.817.715 192.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.817.715 192.208Finansal Varlıklar6 58.806.785 43.405.162TOPLAM VARLIKLAR60.624.500 43.597.370YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.623.856 32.672TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.623.856 32.672TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)59.000.644 43.564.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)43.564.698Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.435.946 4.882.070Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 40.274.260Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -1.591.632TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)59.000.644 43.564.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.580.223 576.401Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 30.320 -1.464.219Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 14.759.500 5.651.099Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 220.470ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.370.043 4.983.751Yönetim Ücretleri8 -254.344 -71.603Saklama Ücretleri8 -70.378 -14.694Denetim Ücretleri8 -10.025 -5.379Kurul Ücretleri-3.148Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.591.937 -4.389Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -7.413 -2.468ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.934.097 -101.681ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.435.946 4.882.070NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.435.946 4.882.070DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.435.946 4.882.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932090BIST