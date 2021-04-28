***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 22:28
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.746.983 -38.490.513
Net Dönem Karı (Zararı)
15.435.946 4.882.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12.179.277 5.074.698
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.580.223 -576.401
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.759.500 5.651.099
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.942.429 -49.023.682
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.623.856 32.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-73.566.285 -49.056.354
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-44.327.206 -39.066.914
Alınan Faiz
10 2.580.223 576.401
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 38.682.628
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 40.274.260
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -1.591.632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.746.983 192.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.746.983 192.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.564.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.817.715 192.115
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.817.715 192.208
Finansal Varlıklar
6 58.806.785 43.405.162
TOPLAM VARLIKLAR
60.624.500 43.597.370
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.623.856 32.672
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.623.856 32.672
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.000.644 43.564.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
43.564.698
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.435.946 4.882.070
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 40.274.260
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -1.591.632
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
59.000.644 43.564.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.580.223 576.401
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 30.320 -1.464.219
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 14.759.500 5.651.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 220.470
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.370.043 4.983.751
Yönetim Ücretleri
8 -254.344 -71.603
Saklama Ücretleri
8 -70.378 -14.694
Denetim Ücretleri
8 -10.025 -5.379
Kurul Ücretleri
-3.148
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.591.937 -4.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.413 -2.468
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.934.097 -101.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.435.946 4.882.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.435.946 4.882.070
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.435.946 4.882.070
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932090
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