***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-355.367.022 -25.411.102Net Dönem Karı (Zararı)102.261.596 4.995.555NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER101.487.132 5.019.575Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler101.487.132 5.019.575İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-559.115.750 -35.426.232Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler232.106 12.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-559.347.856 -35.439.063FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-355.367.022 -25.411.102FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI359.487.239 25.502.077Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 363.540.292 25.502.077Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -4.053.053YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.120.217 90.975NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.120.217 90.975DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 108.615 17.640DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.228.832 108.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.228.832 108.615Finansal Varlıklar6 500.402.339 42.541.615TOPLAM VARLIKLAR504.631.171 42.650.230YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 260.247 28.141TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)260.247 28.141TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)504.370.924 42.622.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 42.622.089 12.124.457Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)102.261.596 4.995.555Katılma Payı İhraç Tutarı (+)363.540.292 25.502.077Katılma Payı İade Tutarı (-)-4.053.053TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 504.370.924 42.622.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.255.066 123.026Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 101.487.132 5.019.575ESAS FAALİYET GELİRLERİ103.742.198 5.142.601Yönetim Ücretleri8 -1.015.551 -91.265Saklama Ücretleri8 -391.494 -36.080Denetim Ücretleri8 -4.317 -4.887Kurul Ücretleri-55.199 -4.440Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.830 -3.718Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -10.219 -6.656ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.480.610 -147.046ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)102.261.588 4.995.555NET DÖNEM KARI (ZARARI)102.261.588 4.995.555DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)102.261.588 4.995.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932093BIST