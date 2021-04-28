***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 22:33
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-355.367.022 -25.411.102
Net Dönem Karı (Zararı)
102.261.596 4.995.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
101.487.132 5.019.575
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
101.487.132 5.019.575
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-559.115.750 -35.426.232
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
232.106 12.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-559.347.856 -35.439.063
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-355.367.022 -25.411.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
359.487.239 25.502.077
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 363.540.292 25.502.077
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -4.053.053
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.120.217 90.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.120.217 90.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 108.615 17.640
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.228.832 108.615
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.228.832 108.615
Finansal Varlıklar
6 500.402.339 42.541.615
TOPLAM VARLIKLAR
504.631.171 42.650.230
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 260.247 28.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
260.247 28.141
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
504.370.924 42.622.089
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 42.622.089 12.124.457
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
102.261.596 4.995.555
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
363.540.292 25.502.077
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.053.053
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 504.370.924 42.622.089
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.255.066 123.026
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 101.487.132 5.019.575
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
103.742.198 5.142.601
Yönetim Ücretleri
8 -1.015.551 -91.265
Saklama Ücretleri
8 -391.494 -36.080
Denetim Ücretleri
8 -4.317 -4.887
Kurul Ücretleri
-55.199 -4.440
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.830 -3.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.219 -6.656
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.480.610 -147.046
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.261.588 4.995.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
102.261.588 4.995.555
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
102.261.588 4.995.555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932093
BIST