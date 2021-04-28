***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 22:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
412.675.759 -458.348.485
Net Dönem Karı (Zararı)
30.873.010 17.351.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.979.445 -10.843.866
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -32.668.385 -13.376.996
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.311.060 2.533.130
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
385.113.809 -478.233.536
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
45.511.667 8.239.749
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-316.816 -10.198.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
339.918.958 -476.274.806
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
380.007.374 -471.725.481
Alınan Faiz
13.376.996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-412.077.163 451.909.654
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 745.916.294 756.349.919
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -1.157.993.457 -304.440.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.596 -6.438.831
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.596 -6.438.831
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
307.573 6.746.404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
906.169 307.573
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 906.170 307.573
Ters Repo Alacakları
6 15.007.392 60.519.059
Finansal Varlıklar
6 108.358.436 444.966.335
TOPLAM VARLIKLAR
124.271.998 505.792.967
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 282.388 599.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
282.388 599.204
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
123.989.610 505.193.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
505.193.763 35.932.188
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.873.010 17.351.921
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 745.916.294 756.349.919
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -1.157.993.457 -304.440.265
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
123.989.610 505.193.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 32.668.385 13.376.996
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 8.377.173 3.220.680
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -3.311.060 2.533.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1 190.519
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.734.499 19.321.325
Yönetim Ücretleri
8 -6.071.140 -1.713.742
Saklama Ücretleri
8 -516.140 -119.977
Denetim Ücretleri
8 -23.467 -4.954
Kurul Ücretleri
-72.158 -35.919
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -162.487 -84.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -16.097 -10.372
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.861.489 -1.969.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.873.010 17.351.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.873.010 17.351.921
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.873.010 17.351.921
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932094
BIST