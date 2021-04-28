***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI412.675.759 -458.348.485Net Dönem Karı (Zararı)30.873.010 17.351.921NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-35.979.445 -10.843.866Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -32.668.385 -13.376.996Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.311.060 2.533.130İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER385.113.809 -478.233.536Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler45.511.667 8.239.749Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-316.816 -10.198.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler339.918.958 -476.274.806FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR380.007.374 -471.725.481Alınan Faiz13.376.996FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-412.077.163 451.909.654Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 745.916.294 756.349.919Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -1.157.993.457 -304.440.265YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)598.596 -6.438.831NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)598.596 -6.438.831DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ307.573 6.746.404DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ906.169 307.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 906.170 307.573Ters Repo Alacakları6 15.007.392 60.519.059Finansal Varlıklar6 108.358.436 444.966.335TOPLAM VARLIKLAR124.271.998 505.792.967YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 282.388 599.204TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)282.388 599.204TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)123.989.610 505.193.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)505.193.763 35.932.188Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)30.873.010 17.351.921Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 745.916.294 756.349.919Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -1.157.993.457 -304.440.265TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)123.989.610 505.193.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 32.668.385 13.376.996Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 8.377.173 3.220.680Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -3.311.060 2.533.130Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 1 190.519ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.734.499 19.321.325Yönetim Ücretleri8 -6.071.140 -1.713.742Saklama Ücretleri8 -516.140 -119.977Denetim Ücretleri8 -23.467 -4.954Kurul Ücretleri-72.158 -35.919Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -162.487 -84.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -16.097 -10.372ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.861.489 -1.969.404ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.873.010 17.351.921NET DÖNEM KARI (ZARARI)30.873.010 17.351.921DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)30.873.010 17.351.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932094BIST