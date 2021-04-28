***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 22:43
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.470.225 0
Net Dönem Karı (Zararı)
14.164.735
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.651.693 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.498.421
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.846.728
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-78.481.688 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-36.071.087
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
263.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.674.175
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-70.968.646 0
Alınan Faiz
10 8.498.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.711.464 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 982.456.570
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -853.745.106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.241.239 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.241.239 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.241.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 66.241.239
Ters Repo Alacakları
36.070.619
Diğer Alacaklar
5 468
Finansal Varlıklar
6 40.827.447
TOPLAM VARLIKLAR
143.139.773
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 263.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
263.574
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
142.876.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.164.735
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
982.456.570
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-853.745.106
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 142.876.199 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 8.498.421
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 5.552.412
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.846.728
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.897.561 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.602.391
Saklama Ücretleri
8 -101.601
Denetim Ücretleri
8 -5.491
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -23.343
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.732.826 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.164.735 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.164.735 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.164.735 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932095
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