***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.470.225 0Net Dönem Karı (Zararı)14.164.735NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.651.693 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -8.498.421Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.846.728İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-78.481.688 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-36.071.087Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler263.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-42.674.175FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-70.968.646 0Alınan Faiz10 8.498.421FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI128.711.464 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 982.456.570Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -853.745.106YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.241.239 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.241.239 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.241.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 66.241.239Ters Repo Alacakları36.070.619Diğer Alacaklar5 468Finansal Varlıklar6 40.827.447TOPLAM VARLIKLAR143.139.773YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 263.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)263.574TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)142.876.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.164.735Katılma Payı İhraç Tutarı (+)982.456.570Katılma Payı İade Tutarı (-)-853.745.106TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 142.876.199 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 8.498.421Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 5.552.412Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.846.728ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.897.561 0Yönetim Ücretleri8 -1.602.391Saklama Ücretleri8 -101.601Denetim Ücretleri8 -5.491Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -23.343ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.732.826 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.164.735 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.164.735 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.164.735 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932095BIST