***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 22:54
li Düzeltmeler
5.402 -1.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.561.153 -5.207.010
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.510.179 513.898
Alınan Faiz
10 212.893 574.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.277.346 -1.080.675
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 5.951.867 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -1.674.521 -1.080.675
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.940 7.471
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.940 7.471
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.376 36.905
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.436 44.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.436 44.376
Finansal Varlıklar
6 26.707.402 17.901.038
TOPLAM VARLIKLAR
26.731.838 17.945.414
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 22.488 17.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.488 17.086
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.709.350 17.928.328
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.928.328 15.315.132
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.503.676 3.693.871
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 5.951.867
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -1.674.521 -1.080.675
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.709.350 17.928.328
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
212.893 574.248
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 715.342 665.895
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 3.754.789 2.602.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 363 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.683.387 3.842.872
Yönetim Ücretleri
8 -142.570 -116.925
Saklama Ücretleri
8 0 -14.039
Denetim Ücretleri
8 -3.906 -4.552
Kurul Ücretleri
0 -3.284
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -3.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -33.235 -6.495
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-179.711 -149.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.503.676 3.693.871
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.503.676 3.693.871
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.503.676 3.693.871
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932096
BIST