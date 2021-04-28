***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









li Düzeltmeler5.402 -1.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.561.153 -5.207.010FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.510.179 513.898Alınan Faiz10 212.893 574.248FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.277.346 -1.080.675Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 5.951.867 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -1.674.521 -1.080.675YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.940 7.471NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.940 7.471DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.376 36.905DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.436 44.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.436 44.376Finansal Varlıklar6 26.707.402 17.901.038TOPLAM VARLIKLAR26.731.838 17.945.414YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 22.488 17.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.488 17.086TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)26.709.350 17.928.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.928.328 15.315.132Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.503.676 3.693.871Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 5.951.867Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -1.674.521 -1.080.675TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.709.350 17.928.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri212.893 574.248Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 715.342 665.895Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 3.754.789 2.602.729Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 363 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.683.387 3.842.872Yönetim Ücretleri8 -142.570 -116.925Saklama Ücretleri8 0 -14.039Denetim Ücretleri8 -3.906 -4.552Kurul Ücretleri0 -3.284Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 -3.706Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -33.235 -6.495ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-179.711 -149.001ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.503.676 3.693.871NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.503.676 3.693.871DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.503.676 3.693.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932096BIST