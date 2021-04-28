***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI151.452.592 34.271.296Net Dönem Karı (Zararı)151.419.234 34.261.135NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER151.184.356 34.197.392Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 151.184.356 34.197.392İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-151.150.998 -34.187.231Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler33.358 10.161İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-151.184.356 -34.197.392FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR151.452.592 34.271.296FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.991.215 -13.753.869Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 124.732.048 50.731.915Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -189.723.263 -64.485.784YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.461.377 20.517.427NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.461.377 20.517.427DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ58.407.297 37.889.870DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ144.868.674 58.407.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 144.868.673 58.407.297TOPLAM VARLIKLAR144.868.673 58.407.297YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 68.933 35.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)68.933 35.575TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)144.799.740 58.371.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)58.371.722 37.864.457Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)151.419.234 34.261.135Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 124.732.047 50.731.914Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -189.723.263 -64.485.784TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)144.799.740 58.371.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 761.767 373.133Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 151.184.356 34.197.392ESAS FAALİYET GELİRLERİ151.946.123 34.570.525Yönetim Ücretleri8 -400.079 -228.773Saklama Ücretleri8 -111.231 -51.356Denetim Ücretleri8 -3.223 -5.015Kurul Ücretleri0 -13.560Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.843 -3.718Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -8.513 -6.968ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-526.889 -309.390ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)151.419.234 34.261.135NET DÖNEM KARI (ZARARI)151.419.234 34.261.135DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)151.419.234 34.261.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932097BIST