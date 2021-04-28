***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 23:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.452.592 34.271.296
Net Dönem Karı (Zararı)
151.419.234 34.261.135
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
151.184.356 34.197.392
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 151.184.356 34.197.392
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-151.150.998 -34.187.231
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
33.358 10.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-151.184.356 -34.197.392
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
151.452.592 34.271.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.991.215 -13.753.869
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 124.732.048 50.731.915
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -189.723.263 -64.485.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.461.377 20.517.427
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.461.377 20.517.427
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.407.297 37.889.870
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
144.868.674 58.407.297
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 144.868.673 58.407.297
TOPLAM VARLIKLAR
144.868.673 58.407.297
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 68.933 35.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
68.933 35.575
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
144.799.740 58.371.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
58.371.722 37.864.457
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
151.419.234 34.261.135
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 124.732.047 50.731.914
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -189.723.263 -64.485.784
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
144.799.740 58.371.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 761.767 373.133
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 151.184.356 34.197.392
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
151.946.123 34.570.525
Yönetim Ücretleri
8 -400.079 -228.773
Saklama Ücretleri
8 -111.231 -51.356
Denetim Ücretleri
8 -3.223 -5.015
Kurul Ücretleri
0 -13.560
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.843 -3.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.513 -6.968
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-526.889 -309.390
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
151.419.234 34.261.135
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
151.419.234 34.261.135
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
151.419.234 34.261.135
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932097
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