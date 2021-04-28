***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-257.580.021 -49.565.951Net Dönem Karı (Zararı)149.135.339 40.556.361NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER58.483.716 19.079.235Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler58.483.716 19.079.235İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-465.199.076 -109.201.547Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler225.644 40.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-465.424.720 -109.241.836FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-257.580.021 -49.565.951FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI262.942.195 48.952.558Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 566.237.197 104.051.694Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -303.295.002 -55.099.136YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.362.174 -613.393NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.362.174 -613.393DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ194.014 807.407DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.556.188 194.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.556.188 194.014Finansal Varlıklar6 579.979.379 173.038.375TOPLAM VARLIKLAR585.535.567 173.232.389YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 324.919 99.275TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)324.919 99.275TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)585.210.648 173.133.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)173.133.114 83.624.195Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)149.135.339 40.556.361Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 566.237.197 104.051.694Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -303.295.002 -55.099.136TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)585.210.648 173.133.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 93.937.316 22.460.748Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 58.483.716 19.079.235ESAS FAALİYET GELİRLERİ152.421.032 41.539.983Yönetim Ücretleri8 -2.246.080 -661.169Saklama Ücretleri8 -914.208 -274.012Denetim Ücretleri8 -6.163 -5.699Kurul Ücretleri-102.804 -31.095Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.515Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -10.923 -11.647ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.285.693 -983.622ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)149.135.339 40.556.361NET DÖNEM KARI (ZARARI)149.135.339 40.556.361DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)149.135.339 40.556.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932117BIST