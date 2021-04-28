***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 23:15
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-257.580.021 -49.565.951
Net Dönem Karı (Zararı)
149.135.339 40.556.361
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
58.483.716 19.079.235
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
58.483.716 19.079.235
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-465.199.076 -109.201.547
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
225.644 40.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-465.424.720 -109.241.836
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-257.580.021 -49.565.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
262.942.195 48.952.558
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 566.237.197 104.051.694
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -303.295.002 -55.099.136
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.362.174 -613.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.362.174 -613.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.014 807.407
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.556.188 194.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.556.188 194.014
Finansal Varlıklar
6 579.979.379 173.038.375
TOPLAM VARLIKLAR
585.535.567 173.232.389
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 324.919 99.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
324.919 99.275
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
585.210.648 173.133.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
173.133.114 83.624.195
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
149.135.339 40.556.361
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 566.237.197 104.051.694
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -303.295.002 -55.099.136
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
585.210.648 173.133.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 93.937.316 22.460.748
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 58.483.716 19.079.235
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
152.421.032 41.539.983
Yönetim Ücretleri
8 -2.246.080 -661.169
Saklama Ücretleri
8 -914.208 -274.012
Denetim Ücretleri
8 -6.163 -5.699
Kurul Ücretleri
-102.804 -31.095
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.923 -11.647
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.285.693 -983.622
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
149.135.339 40.556.361
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
149.135.339 40.556.361
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
149.135.339 40.556.361
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932117
BIST