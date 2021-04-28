***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI265.412.060 -428.790.714Net Dönem Karı (Zararı)38.260.841 31.525.090NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-45.960.808 -18.730.122Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -43.540.708 -23.419.594Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.420.100 4.689.472İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER229.571.319 -465.005.276Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler32.010.081 -32.010.081Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-258.763 893.309İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler197.820.001 -433.888.504FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR221.871.352 -452.210.308Alınan Faiz10 43.540.708 23.419.594FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-265.443.125 422.005.394Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 5.690.737.025 2.685.665.086Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -5.956.180.150 -2.263.659.692YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.065 -6.785.320NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.065 -6.785.320DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ387.638 7.172.958DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ356.573 387.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 296.592 387.638Ters Repo Alacakları6 0 32.010.081Finansal Varlıklar6 272.712.521 468.052.440TOPLAM VARLIKLAR273.009.113 500.450.159YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 719.124 977.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)499.472.273 45.941.789Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)38.260.841 31.525.090Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 5.690.737.025 2.685.665.086Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -5.956.180.150 -2.263.659.692TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)272.289.989 499.472.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 43.540.708 23.419.594Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 11.120.496 8.705.988Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -2.420.100 4.689.472Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 9 76.118ESAS FAALİYET GELİRLERİ52.241.113 36.891.172Yönetim Ücretleri8 -13.068.051 -4.967.960Saklama Ücretleri8 -609.631 -188.652Denetim Ücretleri8 -9.207 -5.263Kurul Ücretleri-97.500 -53.061Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -175.722 -15.148Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -20.161 -135.998ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-13.980.272 -5.366.082ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.260.841 31.525.090NET DÖNEM KARI (ZARARI)38.260.841 31.525.090DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)38.260.841 31.525.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932118BIST