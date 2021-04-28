***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 23:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
265.412.060 -428.790.714
Net Dönem Karı (Zararı)
38.260.841 31.525.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-45.960.808 -18.730.122
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -43.540.708 -23.419.594
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.420.100 4.689.472
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
229.571.319 -465.005.276
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
32.010.081 -32.010.081
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-258.763 893.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
197.820.001 -433.888.504
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
221.871.352 -452.210.308
Alınan Faiz
10 43.540.708 23.419.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265.443.125 422.005.394
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 5.690.737.025 2.685.665.086
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -5.956.180.150 -2.263.659.692
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.065 -6.785.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.065 -6.785.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
387.638 7.172.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
356.573 387.638
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 296.592 387.638
Ters Repo Alacakları
6 0 32.010.081
Finansal Varlıklar
6 272.712.521 468.052.440
TOPLAM VARLIKLAR
273.009.113 500.450.159
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 719.124 977.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
499.472.273 45.941.789
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.260.841 31.525.090
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 5.690.737.025 2.685.665.086
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -5.956.180.150 -2.263.659.692
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
272.289.989 499.472.273
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 43.540.708 23.419.594
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.120.496 8.705.988
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -2.420.100 4.689.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 9 76.118
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.241.113 36.891.172
Yönetim Ücretleri
8 -13.068.051 -4.967.960
Saklama Ücretleri
8 -609.631 -188.652
Denetim Ücretleri
8 -9.207 -5.263
Kurul Ücretleri
-97.500 -53.061
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -175.722 -15.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -20.161 -135.998
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.980.272 -5.366.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.260.841 31.525.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.260.841 31.525.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.260.841 31.525.090
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932118
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