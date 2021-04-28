***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.336.563 0Net Dönem Karı (Zararı)-667.333NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-177.448 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.277Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-176.171İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.493.059 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.517.196FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.337.840 0Alınan Faiz10 1.277FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.976.500 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 9.976.500YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.639.937 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.639.937 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.639.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.639.936Finansal Varlıklar6 6.693.367TOPLAM VARLIKLAR9.333.303 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 24.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.136 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.309.167 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-667.333Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.976.500TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 9.309.167 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.277Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 50.587Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-176.171Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri224.763ESAS FAALİYET GELİRLERİ100.456 0Yönetim Ücretleri8 -102.122Saklama Ücretleri8 -7.248Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -658.419ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-767.789 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-667.333 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-667.333 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-667.333 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932119BIST