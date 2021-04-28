***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 23:24
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.336.563 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-667.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-177.448 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.277
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-176.171
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.493.059 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.517.196
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.337.840 0
Alınan Faiz
10 1.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.976.500 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 9.976.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.639.937 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.639.937 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.639.937
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.639.936
Finansal Varlıklar
6 6.693.367
TOPLAM VARLIKLAR
9.333.303 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 24.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.136 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.309.167 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-667.333
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.976.500
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 9.309.167 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.277
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 50.587
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-176.171
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
224.763
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
100.456 0
Yönetim Ücretleri
8 -102.122
Saklama Ücretleri
8 -7.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -658.419
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-767.789 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-667.333 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-667.333 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-667.333 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932119
BIST