***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.646.592 -18.020.082Net Dönem Karı (Zararı)5.444.089 358.148NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.562.531 358.308Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.207.765Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.770.296 358.308İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.860.977 -18.736.538Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler388.540 160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.249.517 -18.736.698FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.854.357 -18.020.082Alınan Faiz10 1.207.765FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.736.179 18.020.119Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.736.179 18.020.119YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.089.587 37NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.089.587 37DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.089.624 37Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.089.625 37Finansal Varlıklar6 25.857.610 18.378.390TOPLAM VARLIKLAR26.947.235 18.378.427YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 388.700 160TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)388.700 160TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)26.558.535 18.378.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.378.267Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.444.089 358.148Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.736.179Katılma Payı İade Tutarı (-)18.020.119TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 26.558.535 18.378.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.207.765 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -7.098 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 4.770.296 358.308Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri41.527 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 -2 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.012.488 358.308Yönetim Ücretleri8 -110.159 0Saklama Ücretleri8 -44.975 0Denetim Ücretleri8 -8.605 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -404.660 -160ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-568.399 -160ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.444.089 358.148NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.444.089 358.148DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.444.089 358.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932130BIST