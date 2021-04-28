***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 23:40
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.646.592 -18.020.082
Net Dönem Karı (Zararı)
5.444.089 358.148
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.562.531 358.308
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.207.765
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.770.296 358.308
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.860.977 -18.736.538
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
388.540 160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.249.517 -18.736.698
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.854.357 -18.020.082
Alınan Faiz
10 1.207.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.736.179 18.020.119
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.736.179 18.020.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.089.587 37
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.089.587 37
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.089.624 37
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.089.625 37
Finansal Varlıklar
6 25.857.610 18.378.390
TOPLAM VARLIKLAR
26.947.235 18.378.427
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 388.700 160
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
388.700 160
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.558.535 18.378.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.378.267
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.444.089 358.148
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.736.179
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18.020.119
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 26.558.535 18.378.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.207.765 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -7.098 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 4.770.296 358.308
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
41.527 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 -2 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.012.488 358.308
Yönetim Ücretleri
8 -110.159 0
Saklama Ücretleri
8 -44.975 0
Denetim Ücretleri
8 -8.605 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -404.660 -160
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-568.399 -160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.444.089 358.148
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.444.089 358.148
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.444.089 358.148
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932130
BIST