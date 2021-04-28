***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 23:47
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.926.756 0
Net Dönem Karı (Zararı)
11.872.959
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
59.739.308 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.615.577
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
65.354.885
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-160.154.600 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.729.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-162.884.179
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-88.542.333 0
Alınan Faiz
10 5.615.577
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.110.388 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 250.193.040
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -166.082.652
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.183.632 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.183.632 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.183.632
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.183.632
Finansal Varlıklar
6 97.529.294
TOPLAM VARLIKLAR
98.712.926 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.729.579
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.729.579 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
95.983.347 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.872.959
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
250.193.040
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-166.082.652
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 95.983.347 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 5.615.577
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -60.454.506
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
65.354.885
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2.491.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 2.512.856
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.519.975 0
Yönetim Ücretleri
8 -896.538
Saklama Ücretleri
8 -102.776
Denetim Ücretleri
8 -9.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -2.638.623
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.647.016 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.872.959 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.872.959 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.872.959 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932132
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