***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.926.756 0Net Dönem Karı (Zararı)11.872.959NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER59.739.308 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -5.615.577Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler65.354.885İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-160.154.600 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.729.579İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-162.884.179FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-88.542.333 0Alınan Faiz10 5.615.577FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.110.388 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 250.193.040Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -166.082.652YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.183.632 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.183.632 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.183.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.183.632Finansal Varlıklar6 97.529.294TOPLAM VARLIKLAR98.712.926 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.729.579TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.729.579 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)95.983.347 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.872.959Katılma Payı İhraç Tutarı (+)250.193.040Katılma Payı İade Tutarı (-)-166.082.652TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 95.983.347 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 5.615.577Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -60.454.506Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar65.354.885Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri2.491.163Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 2.512.856ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.519.975 0Yönetim Ücretleri8 -896.538Saklama Ücretleri8 -102.776Denetim Ücretleri8 -9.079Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -2.638.623ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.647.016 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.872.959 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.872.959 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.872.959 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932132BIST