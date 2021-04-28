***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 23:54
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.820.634 -82.368.824
Net Dönem Karı (Zararı)
61.260.468 18.846.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.803.682 3.285.390
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.663.631 -7.842.580
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.467.313 11.127.970
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-94.548.415 -112.343.042
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.345.516 99.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-100.893.931 -112.442.201
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.484.265 -90.211.404
Alınan Faiz
10 13.663.631 7.842.580
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.094.706 88.251.335
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 304.428.370 164.442.444
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -290.333.664 -76.191.109
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.274.072 5.882.511
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.274.072 5.882.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.492.714 610.203
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.766.786 6.492.714
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.768.886 6.494.816
Finansal Varlıklar
6 190.399.425 109.972.805
TOPLAM VARLIKLAR
198.168.311 116.467.621
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.454.889 109.373
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.454.889 109.373
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
191.713.422 116.358.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
116.358.248 9.260.665
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
61.260.468 18.846.248
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 304.428.370 164.442.444
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -290.333.664 -76.191.109
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
191.713.422 116.358.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 13.663.631 7.482.580
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 25.701.731 710.330
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 20.467.313 11.127.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 9.385.876 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
69.218.551 19.320.880
Yönetim Ücretleri
8 -2.534.076 -688.974
Saklama Ücretleri
8 -309.539 -105.064
Denetim Ücretleri
8 -6.759 -6.645
Kurul Ücretleri
0 -18.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.107.709 -15.864
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.958.083 -834.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.260.468 18.486.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
61.260.468 18.486.248
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
61.260.468 18.486.248
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932133
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