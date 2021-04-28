***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.820.634 -82.368.824Net Dönem Karı (Zararı)61.260.468 18.846.248NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.803.682 3.285.390Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -13.663.631 -7.842.580Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20.467.313 11.127.970İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-94.548.415 -112.343.042Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.345.516 99.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-100.893.931 -112.442.201FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-26.484.265 -90.211.404Alınan Faiz10 13.663.631 7.842.580FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.094.706 88.251.335Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 304.428.370 164.442.444Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -290.333.664 -76.191.109YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.274.072 5.882.511NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.274.072 5.882.511DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.492.714 610.203DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.766.786 6.492.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.768.886 6.494.816Finansal Varlıklar6 190.399.425 109.972.805TOPLAM VARLIKLAR198.168.311 116.467.621YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.454.889 109.373TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.454.889 109.373TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)191.713.422 116.358.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)116.358.248 9.260.665Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)61.260.468 18.846.248Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 304.428.370 164.442.444Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -290.333.664 -76.191.109TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)191.713.422 116.358.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 13.663.631 7.482.580Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 25.701.731 710.330Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 20.467.313 11.127.970Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 9.385.876 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ69.218.551 19.320.880Yönetim Ücretleri8 -2.534.076 -688.974Saklama Ücretleri8 -309.539 -105.064Denetim Ücretleri8 -6.759 -6.645Kurul Ücretleri0 -18.085Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -5.107.709 -15.864ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.958.083 -834.632ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.260.468 18.486.248NET DÖNEM KARI (ZARARI)61.260.468 18.486.248DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)61.260.468 18.486.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932133BIST