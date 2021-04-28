***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 23:59
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.054.608 -12.466.703
Net Dönem Karı (Zararı)
13.454.193 5.403.868
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.505.874 2.920.940
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -558.658 -467.526
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.064.532 3.388.466
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.573.333 -21.259.037
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.823.175 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.150.457 1.365.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.900.615 -22.624.768
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.613.266 -12.934.229
Alınan Temettü
458.543 425.912
Alınan Faiz
10 100.115 41.614
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.810.357 11.859.102
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 110.726.850 41.113.961
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -107.916.493 -29.254.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
755.749 -607.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
755.749 -607.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
784.329 1.391.930
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.540.078 784.329
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 551.357 488.908
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
988.721 295.421
Ters Repo Alacakları
6 3.001.478 3.501.103
Diğer Alacaklar
5 2.322.800
Finansal Varlıklar
6 43.718.436 26.882.353
TOPLAM VARLIKLAR
50.582.792 31.167.785
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 4.408.608 1.437.634
Diğer Borçlar
5 242.146 62.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.650.754 1.500.297
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.932.038 29.667.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.667.488 12.404.518
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.454.193 5.403.868
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 110.726.850 41.113.961
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -107.916.493 -29.254.859
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
45.932.038 29.667.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 100.115 41.614
Temettü Gelirleri
10 458.543 425.912
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 8.341.368 2.085.985
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 6.064.532 3.388.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 8 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.964.566 5.941.979
Yönetim Ücretleri
8 -1.233.286 -428.892
Saklama Ücretleri
8 -69.880 -18.788
Denetim Ücretleri
8 -4.095 -4.543
Kurul Ücretleri
-9.624 -3.760
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -169.757 -64.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -23.731 -18.030
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.510.373 -538.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.454.193 5.403.868
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.454.193 5.403.868
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.454.193 5.403.868
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932136
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