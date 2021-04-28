***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.054.608 -12.466.703Net Dönem Karı (Zararı)13.454.193 5.403.868NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER5.505.874 2.920.940Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -558.658 -467.526Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.064.532 3.388.466İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.573.333 -21.259.037Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.823.175 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.150.457 1.365.731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-22.900.615 -22.624.768FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.613.266 -12.934.229Alınan Temettü458.543 425.912Alınan Faiz10 100.115 41.614FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.810.357 11.859.102Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 110.726.850 41.113.961Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -107.916.493 -29.254.859YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)755.749 -607.601NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)755.749 -607.601DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ784.329 1.391.930DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.540.078 784.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 551.357 488.908Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri988.721 295.421Ters Repo Alacakları6 3.001.478 3.501.103Diğer Alacaklar5 2.322.800Finansal Varlıklar6 43.718.436 26.882.353TOPLAM VARLIKLAR50.582.792 31.167.785YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 4.408.608 1.437.634Diğer Borçlar5 242.146 62.663TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.650.754 1.500.297TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)45.932.038 29.667.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)29.667.488 12.404.518Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.454.193 5.403.868Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 110.726.850 41.113.961Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -107.916.493 -29.254.859TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)45.932.038 29.667.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 100.115 41.614Temettü Gelirleri10 458.543 425.912Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 8.341.368 2.085.985Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 6.064.532 3.388.466Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 8 2ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.964.566 5.941.979Yönetim Ücretleri8 -1.233.286 -428.892Saklama Ücretleri8 -69.880 -18.788Denetim Ücretleri8 -4.095 -4.543Kurul Ücretleri-9.624 -3.760Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -169.757 -64.098Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -23.731 -18.030ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.510.373 -538.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.454.193 5.403.868NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.454.193 5.403.868DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.454.193 5.403.868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932136BIST