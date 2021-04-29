***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.759.289 -68.140.318Net Dönem Karı (Zararı)2.141.745 5.055.627NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.553.889 -106.720Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -6.308.131 -2.869.455Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.245.758 2.762.735İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER65.863.302 -75.958.680Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler14.504.390 -15.504.883Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-72.716 -146.598İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler51.431.628 -60.307.199FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR58.451.158 -71.009.773Alınan Faiz10 6.308.131 2.869.455FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.069.122 66.226.563Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 185.010.978 157.860.920Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -250.080.100 -91.634.357YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-309.833 -1.913.755NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-309.833 -1.913.755DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ473.968 2.387.723DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ164.135 473.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 164.131 473.968Ters Repo Alacakları6 1.000.493 15.504.883Finansal Varlıklar6 26.072.240 74.258.110TOPLAM VARLIKLAR27.236.864 90.236.961YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 52.366 125.082TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)52.366 125.082TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.184.498 90.111.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)90.111.879 18.829.689Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.141.741 5.055.627Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 185.010.978 157.860.920Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -250.080.100 -91.634.357TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)27.184.498 90.111.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 6.308.131 2.869.455Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 262.157 998Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -3.245.758 2.762.735Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 2 28ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.324.532 5.633.216Yönetim Ücretleri8 -1.076.916 -508.384Saklama Ücretleri8 -54.993 -27.421Denetim Ücretleri8 -4.366 -4.595Kurul Ücretleri-7.941Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.620 -1.662Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -44.892 -27.586ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.182.787 -577.589ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.141.745 5.055.627NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.141.745 5.055.627DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.141.745 5.055.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932137BIST