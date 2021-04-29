***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 00:10
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.759.289 -68.140.318
Net Dönem Karı (Zararı)
2.141.745 5.055.627
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.553.889 -106.720
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.308.131 -2.869.455
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.245.758 2.762.735
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
65.863.302 -75.958.680
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
14.504.390 -15.504.883
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-72.716 -146.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.431.628 -60.307.199
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
58.451.158 -71.009.773
Alınan Faiz
10 6.308.131 2.869.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.069.122 66.226.563
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 185.010.978 157.860.920
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -250.080.100 -91.634.357
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-309.833 -1.913.755
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-309.833 -1.913.755
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
473.968 2.387.723
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.135 473.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 164.131 473.968
Ters Repo Alacakları
6 1.000.493 15.504.883
Finansal Varlıklar
6 26.072.240 74.258.110
TOPLAM VARLIKLAR
27.236.864 90.236.961
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 52.366 125.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
52.366 125.082
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.184.498 90.111.879
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
90.111.879 18.829.689
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.141.741 5.055.627
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 185.010.978 157.860.920
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -250.080.100 -91.634.357
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.184.498 90.111.879
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 6.308.131 2.869.455
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 262.157 998
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -3.245.758 2.762.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 2 28
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.324.532 5.633.216
Yönetim Ücretleri
8 -1.076.916 -508.384
Saklama Ücretleri
8 -54.993 -27.421
Denetim Ücretleri
8 -4.366 -4.595
Kurul Ücretleri
-7.941
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.620 -1.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -44.892 -27.586
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.182.787 -577.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.141.745 5.055.627
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.141.745 5.055.627
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.141.745 5.055.627
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932137
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