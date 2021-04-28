***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 23:30
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.362.168 0
Net Dönem Karı (Zararı)
4.942.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
491.389.897 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -650.739
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
492.040.636
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-491.620.951 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
419.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-492.040.636
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.711.429 0
Alınan Faiz
10 650.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.942.458 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 26.511.795
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -31.454.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
419.710 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
419.710 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 419.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 419.710
TOPLAM VARLIKLAR
419.710 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 419.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
419.685 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.942.483
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.511.795
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-31.454.253
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 25 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 650.739
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -487.713.744
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
492.040.636
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
503.415
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.481.046 0
Yönetim Ücretleri
8 -61.288
Saklama Ücretleri
8 -47.665
Denetim Ücretleri
8 -5.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -423.974
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-538.563 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.942.483 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.942.483 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.942.483 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932122
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