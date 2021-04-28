***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.362.168 0Net Dönem Karı (Zararı)4.942.483NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER491.389.897 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -650.739Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler492.040.636İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-491.620.951 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler419.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-492.040.636FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.711.429 0Alınan Faiz10 650.739FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.942.458 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 26.511.795Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -31.454.253YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)419.710 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)419.710 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 419.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 419.710TOPLAM VARLIKLAR419.710 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 419.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)419.685 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.942.483Katılma Payı İhraç Tutarı (+)26.511.795Katılma Payı İade Tutarı (-)-31.454.253TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 25 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 650.739Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -487.713.744Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar492.040.636Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri503.415ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.481.046 0Yönetim Ücretleri8 -61.288Saklama Ücretleri8 -47.665Denetim Ücretleri8 -5.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -636Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -423.974ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-538.563 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.942.483 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.942.483 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.942.483 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932122BIST