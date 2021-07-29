***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.442Net Dönem Karı (Zararı)1.211.113NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.898.794Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-55.516Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.843.278İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER706.105Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-29.745Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19.557İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler716.293FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR18.424Alınan Faiz11 18FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.442NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.442DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.639.937DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.658.379Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.713.877 2.639.936Finansal Varlıklar9 7.820.351 6.693.367Diğer Varlıklar19 29.745TOPLAM VARLIKLAR10.563.973 9.333.303YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 43.693 24.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)43.693 24.136TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 10.520.280 9.309.167Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18 9.309.167Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 1.211.113Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18 10.520.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 18 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -300.986 -89.356Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.843.278 518.477Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 5.486 5.475ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.547.796 434.596Yönetim Ücretleri4,8 -177.197 -94.128Saklama Ücretleri8 -12.600 -6.300Denetim Ücretleri8 -23.835 -23.835Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,12 -123.051 -33.488ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-336.683 -157.751ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.211.113 276.845NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.211.113 276.845DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.211.113 276.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952662BIST