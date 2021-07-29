***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2021 17:32
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.442
Net Dönem Karı (Zararı)
1.211.113
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.898.794
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-55.516
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.843.278
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
706.105
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-29.745
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
716.293
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.424
Alınan Faiz
11 18
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.442
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.639.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.658.379
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.713.877 2.639.936
Finansal Varlıklar
9 7.820.351 6.693.367
Diğer Varlıklar
19 29.745
TOPLAM VARLIKLAR
10.563.973 9.333.303
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 43.693 24.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.693 24.136
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 10.520.280 9.309.167
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 9.309.167
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 1.211.113
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 10.520.280
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 18 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -300.986 -89.356
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.843.278 518.477
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 5.486 5.475
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.547.796 434.596
Yönetim Ücretleri
4,8 -177.197 -94.128
Saklama Ücretleri
8 -12.600 -6.300
Denetim Ücretleri
8 -23.835 -23.835
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -123.051 -33.488
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-336.683 -157.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.211.113 276.845
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.211.113 276.845
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.211.113 276.845
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952662
BIST