***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.805.835 64.759.289Net Dönem Karı (Zararı)4.073.623 2.141.745NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.824.381 -9.553.889Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -7.263.005 -6.308.131Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.438.624 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.245.758İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.318.082 65.863.302Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.000.493 14.504.390Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler23.043 -72.716İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.341.618 51.431.628FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.068.840 58.451.158Alınan Temettü513.371Alınan Faiz11 6.749.634 6.308.131FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.604.467 -65.069.122Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit72.529.025 185.010.978Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-67.924.558 -250.080.100YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)798.632 -309.833NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)798.632 -309.833DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ164.135 473.968DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 962.767 164.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 962.767 164.131Ters Repo Alacakları6 0 1.000.493Finansal Varlıklar7 34.975.230 26.072.240TOPLAM VARLIKLAR35.937.997 27.236.864YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 75.409 52.366TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)75.409 52.366TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)35.862.588 27.184.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 27.184.498 90.111.879Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.073.623 2.141.741Katılma Payı İhraç Tutarı (+)72.529.025 185.010.978Katılma Payı İade Tutarı (-)-67.924.558 -250.080.100TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 35.862.588 27.184.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.749.634 6.308.131Temettü Gelirleri11 513.371 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -38.065 262.157Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-2.438.624 -3.245.758Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 0 2ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.786.316 3.324.532Yönetim Ücretleri9 -626.418 -1.076.916Saklama Ücretleri9 0 -54.993Denetim Ücretleri9 -12.363 -4.366Kurul Ücretleri9 -3.542 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -56.135 -1.620Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -14.235 -44.892ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-712.693 -1.182.787ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.073.623 2.141.745NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.073.623 2.141.745DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.073.623 2.141.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026178BIST