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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 22:06
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.805.835 64.759.289
Net Dönem Karı (Zararı)
4.073.623 2.141.745
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.824.381 -9.553.889
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.263.005 -6.308.131
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.438.624 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.245.758
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.318.082 65.863.302
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.000.493 14.504.390
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.043 -72.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.341.618 51.431.628
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.068.840 58.451.158
Alınan Temettü
513.371
Alınan Faiz
11 6.749.634 6.308.131
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.604.467 -65.069.122
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
72.529.025 185.010.978
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-67.924.558 -250.080.100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
798.632 -309.833
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
798.632 -309.833
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.135 473.968
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 962.767 164.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 962.767 164.131
Ters Repo Alacakları
6 0 1.000.493
Finansal Varlıklar
7 34.975.230 26.072.240
TOPLAM VARLIKLAR
35.937.997 27.236.864
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 75.409 52.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.409 52.366
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.862.588 27.184.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 27.184.498 90.111.879
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.073.623 2.141.741
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
72.529.025 185.010.978
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-67.924.558 -250.080.100
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 35.862.588 27.184.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.749.634 6.308.131
Temettü Gelirleri
11 513.371 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -38.065 262.157
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.438.624 -3.245.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.786.316 3.324.532
Yönetim Ücretleri
9 -626.418 -1.076.916
Saklama Ücretleri
9 0 -54.993
Denetim Ücretleri
9 -12.363 -4.366
Kurul Ücretleri
9 -3.542 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -56.135 -1.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -14.235 -44.892
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-712.693 -1.182.787
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.073.623 2.141.745
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.073.623 2.141.745
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.073.623 2.141.745



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026178


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Gümüş.Ons 22,63 22,67 -0,14  
Gümüş Gr. 10,81 10,83 -0,00  
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