***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.956.457 -651.092.891Net Dönem Karı (Zararı)351.528.473 144.915.735NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER118.063.976 162.145.627Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -110.190.855 -25.226.331Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler228.254.831 187.371.958İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-520.826.847 -983.380.584Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12.304.039 -12.915.247Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.507.394 16.608.535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-518.623.492 -987.073.872FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-51.234.398 -676.319.222Alınan Temettü1.578.906Alınan Faiz12 108.611.949 25.226.331FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.670.887 898.892.752Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 1.367.178.054 1.997.486.078Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -1.415.848.941 -1.098.593.326YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.285.570 247.799.861NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.285.570 247.799.861DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ249.316.997 1.517.136DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 259.602.567 249.316.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 259.602.567 197.419.832Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri51.897.165Ters Repo Alacakları6 500.581.548 347.170.514Takas Alacakları12.913.513Diğer Alacaklar611.208 1.734Finansal Varlıklar7 747.234.746 610.277.119TOPLAM VARLIKLAR1.508.030.069 1.219.679.877YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları12.600 2.269.274Takas Borçları6.865.107 17.237.074Diğer Borçlar6 4.335.935 6.214.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.213.642 25.721.036TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.496.816.427 1.193.958.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12 1.193.958.841 150.150.354Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)351.528.473 144.915.735Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.367.178.054 1.997.486.078Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.415.848.941 -1.098.593.326TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 1.496.816.427 1.193.958.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 108.611.949 24.761.283Temettü Gelirleri12 1.578.906 465.048Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 37.293.542 -44.016.760Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar228.254.831 187.371.958Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri10.462Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.850.195ESAS FAALİYET GELİRLERİ378.599.885 168.581.529Yönetim Ücretleri10 -21.157.481 -16.159.278Saklama Ücretleri10 -1.103.184 -1.010.256Denetim Ücretleri10 -10.142 -7.354Kurul Ücretleri10 -179.812Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -3.806.165 -2.622.754Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -994.440 -3.686.340ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-27.071.412 -23.665.794ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)351.528.473 144.915.735NET DÖNEM KARI (ZARARI)351.528.473 144.915.735DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)351.528.473 144.915.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026179BIST