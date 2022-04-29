***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.956.457 -651.092.891
Net Dönem Karı (Zararı)
351.528.473 144.915.735
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
118.063.976 162.145.627
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -110.190.855 -25.226.331
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
228.254.831 187.371.958
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-520.826.847 -983.380.584
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12.304.039 -12.915.247
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.507.394 16.608.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-518.623.492 -987.073.872
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-51.234.398 -676.319.222
Alınan Temettü
1.578.906
Alınan Faiz
12 108.611.949 25.226.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.670.887 898.892.752
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.367.178.054 1.997.486.078
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -1.415.848.941 -1.098.593.326
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.285.570 247.799.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.285.570 247.799.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
249.316.997 1.517.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 259.602.567 249.316.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 259.602.567 197.419.832
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
51.897.165
Ters Repo Alacakları
6 500.581.548 347.170.514
Takas Alacakları
12.913.513
Diğer Alacaklar
611.208 1.734
Finansal Varlıklar
7 747.234.746 610.277.119
TOPLAM VARLIKLAR
1.508.030.069 1.219.679.877
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
12.600 2.269.274
Takas Borçları
6.865.107 17.237.074
Diğer Borçlar
6 4.335.935 6.214.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.213.642 25.721.036
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.496.816.427 1.193.958.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 1.193.958.841 150.150.354
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
351.528.473 144.915.735
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.367.178.054 1.997.486.078
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.415.848.941 -1.098.593.326
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 1.496.816.427 1.193.958.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 108.611.949 24.761.283
Temettü Gelirleri
12 1.578.906 465.048
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 37.293.542 -44.016.760
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
228.254.831 187.371.958
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
10.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.850.195
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
378.599.885 168.581.529
Yönetim Ücretleri
10 -21.157.481 -16.159.278
Saklama Ücretleri
10 -1.103.184 -1.010.256
Denetim Ücretleri
10 -10.142 -7.354
Kurul Ücretleri
10 -179.812
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -3.806.165 -2.622.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -994.440 -3.686.340
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.071.412 -23.665.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
351.528.473 144.915.735
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
351.528.473 144.915.735
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
351.528.473 144.915.735
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026179
BIST