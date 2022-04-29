***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-219.618.138Net Dönem Karı (Zararı)7.865.566NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.703.647Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-17.703.647İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-209.780.057Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler37.632İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-209.817.689FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-219.618.138FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI241.741.779Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit241.741.779YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.123.641NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.123.641DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.123.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 22.123.641Finansal Varlıklar9 227.521.336TOPLAM VARLIKLAR249.644.977YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 37.632TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)37.632TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)249.607.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.865.566Katılma Payı İhraç Tutarı (+)241.741.779Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 249.607.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -9.789.331Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 17.703.647ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.914.316Yönetim Ücretleri8 -28.711Denetim Ücretleri8 -566Kurul Ücretleri8 -1.509Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.725Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.239ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-48.750ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.865.566NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.865.566DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 7.865.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026180BIST