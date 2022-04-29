***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.618.138
Net Dönem Karı (Zararı)
7.865.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.703.647
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.703.647
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-209.780.057
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-209.817.689
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-219.618.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.741.779
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
241.741.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.123.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.123.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.123.641
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 22.123.641
Finansal Varlıklar
9 227.521.336
TOPLAM VARLIKLAR
249.644.977
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 37.632
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.632
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
249.607.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.865.566
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
241.741.779
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 249.607.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -9.789.331
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 17.703.647
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.914.316
Yönetim Ücretleri
8 -28.711
Denetim Ücretleri
8 -566
Kurul Ücretleri
8 -1.509
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.239
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.865.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.865.566
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 7.865.566
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026180
BIST