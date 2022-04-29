***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-227.035.289 412.675.759
Net Dönem Karı (Zararı)
36.591.459 30.873.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-38.085.263 -35.979.445
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -28.803.649 -32.668.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.281.614 -3.311.060
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-254.345.134 385.113.809
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.001.441 45.511.667
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
508.545 -316.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-264.855.120 339.918.958
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-255.838.938 380.007.374
Alınan Faiz
12 28.803.649 32.668.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.271.111 -412.077.163
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
581.737.704 745.916.294
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-343.466.593 -1.157.993.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.235.822 598.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.235.822 598.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
906.169 307.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.141.991 906.179
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 12.141.991 906.170
Ters Repo Alacakları
5 5.005.951 15.007.392
Finansal Varlıklar
7 382.495.171 108.358.436
TOPLAM VARLIKLAR
399.643.113 124.271.998
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
126
Diğer Borçlar
7 790.807 282.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
790.933 282.388
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
398.852.180 123.989.610
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 123.989.610 505.193.763
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.591.459 30.873.010
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
581.737.704 745.916.294
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-343.466.593 -1.157.993.457
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 398.852.180 123.989.610
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 28.803.649 32.668.385
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.321.541 8.377.173
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.281.614 -3.311.060
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.406.805 37.734.499
Yönetim Ücretleri
10 -3.442.370 -6.071.140
Saklama Ücretleri
-516.140
Denetim Ücretleri
10 -2 -23.467
Kurul Ücretleri
10 -23.450 -72.158
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -334.891 -162.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -14.633 -16.097
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.815.346 -6.861.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.591.459 30.873.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.591.459 30.873.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.591.459 30.873.010
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026182
BIST