***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-227.035.289 412.675.759Net Dönem Karı (Zararı)36.591.459 30.873.010NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-38.085.263 -35.979.445Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -28.803.649 -32.668.385Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.281.614 -3.311.060İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-254.345.134 385.113.809Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler10.001.441 45.511.667Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler508.545 -316.816İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-264.855.120 339.918.958FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-255.838.938 380.007.374Alınan Faiz12 28.803.649 32.668.385FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI238.271.111 -412.077.163Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit581.737.704 745.916.294Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-343.466.593 -1.157.993.457YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.235.822 598.596NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.235.822 598.596DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ906.169 307.583DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.141.991 906.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 12.141.991 906.170Ters Repo Alacakları5 5.005.951 15.007.392Finansal Varlıklar7 382.495.171 108.358.436TOPLAM VARLIKLAR399.643.113 124.271.998YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları126Diğer Borçlar7 790.807 282.388TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)790.933 282.388TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)398.852.180 123.989.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 123.989.610 505.193.763Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)36.591.459 30.873.010Katılma Payı İhraç Tutarı (+)581.737.704 745.916.294Katılma Payı İade Tutarı (-)-343.466.593 -1.157.993.457TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 398.852.180 123.989.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 28.803.649 32.668.385Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.321.541 8.377.173Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9.281.614 -3.311.060Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.406.805 37.734.499Yönetim Ücretleri10 -3.442.370 -6.071.140Saklama Ücretleri-516.140Denetim Ücretleri10 -2 -23.467Kurul Ücretleri10 -23.450 -72.158Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -334.891 -162.487Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -14.633 -16.097ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.815.346 -6.861.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.591.459 30.873.010NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.591.459 30.873.010DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.591.459 30.873.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026182BIST