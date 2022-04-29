***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:08
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.329.728
Net Dönem Karı (Zararı)
66.156.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-66.371.599
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.714.363
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -63.657.236
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-129.828.550
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
218.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-130.047.323
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-130.044.091
Alınan Faiz
11 2.714.363
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.428.186
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 130.939.650
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.511.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.098.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.098.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.098.458
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.098.458
Finansal Varlıklar
9 193.704.559
TOPLAM VARLIKLAR
195.803.017
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 218.773
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
218.773
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
195.584.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
66.156.058
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
130.939.650
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.511.464
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 195.584.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.714.363
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 606.660
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 63.657.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 15.115
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.993.374
Yönetim Ücretleri
8 -723.917
Denetim Ücretleri
8 -7.078
Kurul Ücretleri
8 -15.688
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -79.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.653
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-837.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.156.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
66.156.058
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 66.156.058
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026183
BIST