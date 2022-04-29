***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-127.329.728Net Dönem Karı (Zararı)66.156.058NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-66.371.599Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.714.363Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -63.657.236İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-129.828.550Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler218.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-130.047.323FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-130.044.091Alınan Faiz11 2.714.363FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.428.186Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 130.939.650Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.511.464YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.098.458NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.098.458DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.098.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.098.458Finansal Varlıklar9 193.704.559TOPLAM VARLIKLAR195.803.017YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 218.773TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)218.773TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)195.584.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)66.156.058Katılma Payı İhraç Tutarı (+)130.939.650Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.511.464TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 195.584.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.714.363Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 606.660Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 63.657.236Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 15.115ESAS FAALİYET GELİRLERİ66.993.374Yönetim Ücretleri8 -723.917Denetim Ücretleri8 -7.078Kurul Ücretleri8 -15.688Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -79.980Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -10.653ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-837.316ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.156.058NET DÖNEM KARI (ZARARI)66.156.058DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 66.156.058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026183BIST