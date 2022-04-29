***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:08
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-624.580.113 0
Net Dönem Karı (Zararı)
160.997.881
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-59.084.020 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.976.930
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -57.107.090
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-728.358.830
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-19.763.038
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.411.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-725.007.301
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-626.444.969 0
Alınan Temettü
138.595
Alınan Faiz
11 1.726.261
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
737.249.374
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.343.025.713
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -605.776.339
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.669.261 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.669.261 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 112.669.261
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 17.670.438
Ters Repo Alacakları
17 95.110.897
Takas Alacakları
6 19.763.038
Finansal Varlıklar
9 782.114.391
TOPLAM VARLIKLAR
914.658.764
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
6 2.394
Takas Borçları
6 11.762.513
Diğer Borçlar
6 4.646.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.411.509
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
898.247.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
160.997.881
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.343.025.713
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-605.776.339
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 898.247.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.726.261
Temettü Gelirleri
11 138.595
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 106.580.030
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 57.107.090
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 74
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
165.552.050
Yönetim Ücretleri
8 -3.359.550
Denetim Ücretleri
8 -11.853
Kurul Ücretleri
8 -85.534
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -830.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -266.719
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.554.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
160.997.881
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
160.997.881
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 160.997.881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026184
BIST