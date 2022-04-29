***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-624.580.113 0Net Dönem Karı (Zararı)160.997.881NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-59.084.020 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.976.930Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -57.107.090İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-728.358.830Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-19.763.038Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16.411.509İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-725.007.301FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-626.444.969 0Alınan Temettü138.595Alınan Faiz11 1.726.261FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI737.249.374Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.343.025.713Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -605.776.339YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)112.669.261 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)112.669.261 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 112.669.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 17.670.438Ters Repo Alacakları17 95.110.897Takas Alacakları6 19.763.038Finansal Varlıklar9 782.114.391TOPLAM VARLIKLAR914.658.764YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları6 2.394Takas Borçları6 11.762.513Diğer Borçlar6 4.646.602TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.411.509TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)898.247.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)160.997.881Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.343.025.713Katılma Payı İade Tutarı (-)-605.776.339TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 898.247.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.726.261Temettü Gelirleri11 138.595Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 106.580.030Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 57.107.090Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 74ESAS FAALİYET GELİRLERİ165.552.050Yönetim Ücretleri8 -3.359.550Denetim Ücretleri8 -11.853Kurul Ücretleri8 -85.534Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -830.513Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -266.719ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.554.169ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)160.997.881NET DÖNEM KARI (ZARARI)160.997.881DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 160.997.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026184BIST