***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.476.535 -62.470.225Net Dönem Karı (Zararı)5.432.488 14.164.735NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.043.934 -6.651.693Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -5.704.486 -8.498.421Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.660.552Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.846.728İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER70.383.495 -78.481.688Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler36.071.087 -36.071.087Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltm 71.772.049 -70.968.646Alınan Temettü64.672Alınan Faiz10 5.639.814 8.498.421FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-137.474.551 128.711.464Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 29.014.213 982.456.570Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -166.488.764 -853.745.106YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.998.016 66.241.239Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.998.013 66.241.239DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66.241.239 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.243.226 66.241.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.243.223 66.241.239Ters Repo Alacakları0 36.070.619Finansal Varlıklar7 4.622.349 40.827.447Diğer Varlıklar6 0 468TOPLAM VARLIKLAR10.865.572 143.139.773YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 31.436 263.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.436 263.574TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.834.136 142.876.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)142.876.199 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.432.488 14.164.735Katılma Payı İhraç Tutarı (+)29.014.213 982.456.570Katılma Payı İade Tutarı (-)-166.488.764 -853.745.106TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 10.834.136 142.876.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.639.814 8.498.421Temettü Gelirleri64.672Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.966.913 5.552.412Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.660.552 1.846.728Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriESAS FAALİYET GELİRLERİ6.010.850 15.897.561Yönetim Ücretleri10 -454.231 -1.602.391Saklama Ücretleri10 0 -101.601Denetim Ücretleri10 -12.313 -5.491Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -91.021 -23.343Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -20.797ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-578.362 -1.732.826ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.432.488 14.164.735NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.432.488 14.164.735DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.432.488 14.164.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026185BIST