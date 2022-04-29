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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 22:09
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.476.535 -62.470.225
Net Dönem Karı (Zararı)
5.432.488 14.164.735
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.043.934 -6.651.693
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.704.486 -8.498.421
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.660.552
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.846.728
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
70.383.495 -78.481.688
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
36.071.087 -36.071.087
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltm 71.772.049 -70.968.646
Alınan Temettü
64.672
Alınan Faiz
10 5.639.814 8.498.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.474.551 128.711.464
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 29.014.213 982.456.570
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -166.488.764 -853.745.106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.998.016 66.241.239
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.998.013 66.241.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.241.239 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.243.226 66.241.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.243.223 66.241.239
Ters Repo Alacakları
0 36.070.619
Finansal Varlıklar
7 4.622.349 40.827.447
Diğer Varlıklar
6 0 468
TOPLAM VARLIKLAR
10.865.572 143.139.773
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 31.436 263.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.436 263.574
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.834.136 142.876.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
142.876.199 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.432.488 14.164.735
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
29.014.213 982.456.570
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-166.488.764 -853.745.106
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 10.834.136 142.876.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.639.814 8.498.421
Temettü Gelirleri
64.672
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.966.913 5.552.412
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.660.552 1.846.728
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.010.850 15.897.561
Yönetim Ücretleri
10 -454.231 -1.602.391
Saklama Ücretleri
10 0 -101.601
Denetim Ücretleri
10 -12.313 -5.491
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -91.021 -23.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -20.797
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-578.362 -1.732.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.432.488 14.164.735
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.432.488 14.164.735
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.432.488 14.164.735



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026185


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Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,63 22,67 -0,14  
Gümüş Gr. 10,83 10,85 0,01  
B. Petrol 108 108 0,04  
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