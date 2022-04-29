***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:10
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-355.174.950
Net Dönem Karı (Zararı)
122.994.241
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-121.961.556
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -121.961.556
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-356.207.635
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
501.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-356.709.352
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-355.174.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
356.328.058
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 359.666.720
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.338.662
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.153.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.153.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.153.108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.153.108
Finansal Varlıklar
9 478.670.908
TOPLAM VARLIKLAR
479.824.016
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 501.717
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
501.717
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
479.322.299
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
122.994.241
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
359.666.720
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.338.662
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 479.322.299
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.949.516
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 121.961.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 33.387
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
123.944.459
Yönetim Ücretleri
8 -844.767
Denetim Ücretleri
8 -2.380
Kurul Ücretleri
8 -17.909
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -79.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -5.812
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-950.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.994.241
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
122.994.241
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 122.994.241
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026186
BIST