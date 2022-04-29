***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-355.174.950Net Dönem Karı (Zararı)122.994.241NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-121.961.556Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -121.961.556İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-356.207.635Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler501.717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-356.709.352FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-355.174.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI356.328.058Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 359.666.720Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -3.338.662YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.153.108NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.153.108DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.153.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.153.108Finansal Varlıklar9 478.670.908TOPLAM VARLIKLAR479.824.016YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 501.717TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)501.717TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)479.322.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)122.994.241Katılma Payı İhraç Tutarı (+)359.666.720Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.338.662TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 479.322.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.949.516Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 121.961.556Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 33.387ESAS FAALİYET GELİRLERİ123.944.459Yönetim Ücretleri8 -844.767Denetim Ücretleri8 -2.380Kurul Ücretleri8 -17.909Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -79.350Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -5.812ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-950.218ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)122.994.241NET DÖNEM KARI (ZARARI)122.994.241DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 122.994.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026186BIST