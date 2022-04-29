***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.803.513Net Dönem Karı (Zararı)13.159.427NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.534.483Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -5.648.149Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -5.886.334İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-62.076.606Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler245.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-62.322.395FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-60.451.662Alınan Temettü90.820Alınan Faiz11 5.557.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.844.368Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 155.748.272Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -84.903.904YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.040.855NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.040.855DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 16.040.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 16.040.855Finansal Varlıklar9 68.208.729TOPLAM VARLIKLAR84.249.584YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 201Diğer Borçlar6 245.588TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)245.789TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)84.003.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.159.427Katılma Payı İhraç Tutarı (+)155.748.272Katılma Payı İade Tutarı (-)-84.903.904TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 84.003.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.818.972Temettü Gelirleri11 90.820Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.220.051Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 5.886.334Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 102Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 30.961ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.047.240Yönetim Ücretleri8 -670.258Denetim Ücretleri8 -11.853Kurul Ücretleri8 -8.264Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -115.450Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -81.988ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-887.813ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.159.427NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.159.427DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 13.159.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026187BIST