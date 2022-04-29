***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:11
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.803.513
Net Dönem Karı (Zararı)
13.159.427
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.534.483
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.648.149
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.886.334
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.076.606
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
245.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.322.395
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-60.451.662
Alınan Temettü
90.820
Alınan Faiz
11 5.557.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.844.368
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 155.748.272
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -84.903.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.040.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.040.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 16.040.855
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 16.040.855
Finansal Varlıklar
9 68.208.729
TOPLAM VARLIKLAR
84.249.584
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 201
Diğer Borçlar
6 245.588
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
245.789
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.003.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.159.427
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
155.748.272
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-84.903.904
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 84.003.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.818.972
Temettü Gelirleri
11 90.820
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.220.051
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.886.334
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 30.961
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.047.240
Yönetim Ücretleri
8 -670.258
Denetim Ücretleri
8 -11.853
Kurul Ücretleri
8 -8.264
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -115.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -81.988
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-887.813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.159.427
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.159.427
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 13.159.427
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026187
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