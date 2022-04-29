***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.133.271 -257.580.021
Net Dönem Karı (Zararı)
316.961.707 149.135.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-211.519.026 58.483.716
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-211.519.026
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
58.483.716
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-97.309.410 -465.199.076
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
136.804 225.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-97.446.214 -465.424.720
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.133.271 -257.580.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.669.259 262.942.195
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
410.800.782 566.237.197
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-423.470.041 -303.295.002
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.535.988 5.362.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.535.988 5.362.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.556.188 194.014
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.020.200 5.556.188
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.020.200 5.556.188
Finansal Varlıklar
6 888.944.619 579.979.379
TOPLAM VARLIKLAR
889.964.819 585.535.567
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 461.723 324.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
461.723 324.919
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
889.503.096 585.210.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 585.210.648 173.133.114
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
316.961.707 149.135.339
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
410.800.782 566.237.197
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-423.470.041 -303.295.002
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 889.503.096 585.210.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 109.462.586 93.937.316
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
211.519.026 58.483.716
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
320.981.612 152.421.032
Yönetim Ücretleri
8 -2.723.408 -2.246.080
Saklama Ücretleri
8 -1.144.386 -914.208
Denetim Ücretleri
8 -10.156 -6.163
Kurul Ücretleri
8 -116.967 -102.804
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -24.988 -10.923
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.019.905 -3.285.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
316.961.707 149.135.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
316.961.707 149.135.339
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
316.961.707 149.135.339
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026191
BIST