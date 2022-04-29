***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.133.271 -257.580.021Net Dönem Karı (Zararı)316.961.707 149.135.339NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-211.519.026 58.483.716Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-211.519.026Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler58.483.716İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-97.309.410 -465.199.076Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler136.804 225.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-97.446.214 -465.424.720FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.133.271 -257.580.021FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.669.259 262.942.195Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit410.800.782 566.237.197Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-423.470.041 -303.295.002YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.535.988 5.362.174NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.535.988 5.362.174DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.556.188 194.014DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.020.200 5.556.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.020.200 5.556.188Finansal Varlıklar6 888.944.619 579.979.379TOPLAM VARLIKLAR889.964.819 585.535.567YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 461.723 324.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)461.723 324.919TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)889.503.096 585.210.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 585.210.648 173.133.114Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)316.961.707 149.135.339Katılma Payı İhraç Tutarı (+)410.800.782 566.237.197Katılma Payı İade Tutarı (-)-423.470.041 -303.295.002TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 889.503.096 585.210.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 109.462.586 93.937.316Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar211.519.026 58.483.716ESAS FAALİYET GELİRLERİ320.981.612 152.421.032Yönetim Ücretleri8 -2.723.408 -2.246.080Saklama Ücretleri8 -1.144.386 -914.208Denetim Ücretleri8 -10.156 -6.163Kurul Ücretleri8 -116.967 -102.804Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.515Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -24.988 -10.923ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.019.905 -3.285.693ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)316.961.707 149.135.339NET DÖNEM KARI (ZARARI)316.961.707 149.135.339DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)316.961.707 149.135.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026191BIST