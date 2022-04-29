***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.121.294 5.362.168
Net Dönem Karı (Zararı)
22.145.536 4.942.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.711.531 491.389.897
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.544.467 -650.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.167.064
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
492.040.636
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.099.766 -491.620.951
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-383.983 419.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.715.783 -492.040.636
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.665.761 4.711.429
Alınan Faiz
12 1.544.467 650.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.351.423 -4.942.458
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.351.423 26.511.795
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-31.454.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.230.129 419.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.230.129 419.710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
419.710 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.649.839 419.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.649.839 419.710
Finansal Varlıklar
7 51.882.847
TOPLAM VARLIKLAR
53.532.686 419.710
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 35.702 419.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.702 419.685
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
53.496.984 25
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.145.536 4.942.483
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.351.423 26.511.795
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -31.454.253
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
53.496.984 25
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.544.467 650.739
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.520.974 -487.713.744
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
19.167.064 492.040.636
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
132.886 503.415
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.365.391 5.481.046
Yönetim Ücretleri
10 -123.677 -61.288
Saklama Ücretleri
10 -47.665
Denetim Ücretleri
10 -14.471 -5.000
Kurul Ücretleri
10 -6.487
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -60.762 -636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -14.458 -423.974
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-219.855 -538.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.145.536 4.942.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.145.536 4.942.483
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.145.536 4.942.483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026192
BIST