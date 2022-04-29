***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.121.294 5.362.168Net Dönem Karı (Zararı)22.145.536 4.942.483NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-20.711.531 491.389.897Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.544.467 -650.739Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.167.064Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler492.040.636İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-33.099.766 -491.620.951Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-383.983 419.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-32.715.783 -492.040.636FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-31.665.761 4.711.429Alınan Faiz12 1.544.467 650.739FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.351.423 -4.942.458Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit31.351.423 26.511.795Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-31.454.253YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.230.129 419.710NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.230.129 419.710DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ419.710 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.649.839 419.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.649.839 419.710Finansal Varlıklar7 51.882.847TOPLAM VARLIKLAR53.532.686 419.710YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 35.702 419.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.702 419.685TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)53.496.984 25Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)25 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)22.145.536 4.942.483Katılma Payı İhraç Tutarı (+)31.351.423 26.511.795Katılma Payı İade Tutarı (-)0 -31.454.253TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)53.496.984 25Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.544.467 650.739Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.520.974 -487.713.744Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar19.167.064 492.040.636Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri132.886 503.415ESAS FAALİYET GELİRLERİ22.365.391 5.481.046Yönetim Ücretleri10 -123.677 -61.288Saklama Ücretleri10 -47.665Denetim Ücretleri10 -14.471 -5.000Kurul Ücretleri10 -6.487Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -60.762 -636Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -14.458 -423.974ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-219.855 -538.563ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.145.536 4.942.483NET DÖNEM KARI (ZARARI)22.145.536 4.942.483DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)22.145.536 4.942.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026192BIST