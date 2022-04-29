***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:15
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.388.262
Net Dönem Karı (Zararı)
73.720.841
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-73.999.154
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.708.838
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -70.290.316
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-118.818.787
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
203.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-119.021.958
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-119.097.100
Alınan Faiz
11 116.963.931
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.552.626
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.043
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 23.043
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.043
Finansal Varlıklar
7 189.312.274
TOPLAM VARLIKLAR
189.335.317
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 203.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
203.171
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
189.132.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
73.720.841
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
116.963.931
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.552.626
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 189.132.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.708.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 779.618
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 70.290.316
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 15.526
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
74.794.298
Yönetim Ücretleri
10 -923.948
Denetim Ücretleri
10 -11.830
Kurul Ücretleri
10 -19.966
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -103.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.972
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.073.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.720.841
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
73.720.841
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 73.720.841
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026193
BIST