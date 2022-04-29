***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-115.388.262Net Dönem Karı (Zararı)73.720.841NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-73.999.154Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.708.838Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -70.290.316İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-118.818.787Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler203.171İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-119.021.958FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-119.097.100Alınan Faiz11 116.963.931Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.552.626YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.043NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.043DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 23.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 23.043Finansal Varlıklar7 189.312.274TOPLAM VARLIKLAR189.335.317YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 203.171TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)203.171TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)189.132.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)73.720.841Katılma Payı İhraç Tutarı (+)116.963.931Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.552.626TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 189.132.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.708.838Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 779.618Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 70.290.316Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 15.526ESAS FAALİYET GELİRLERİ74.794.298Yönetim Ücretleri10 -923.948Denetim Ücretleri10 -11.830Kurul Ücretleri10 -19.966Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -103.741Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.972ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.073.457ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)73.720.841NET DÖNEM KARI (ZARARI)73.720.841DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 73.720.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026193BIST