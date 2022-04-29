***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:15
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.607.454
Net Dönem Karı (Zararı)
77.954.768
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-77.380.392
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.662.565
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -71.717.827
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-168.844.395
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
264.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-169.109.323
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-168.270.019
Alınan Faiz
11 5.662.565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.588.343
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 166.108.050
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.519.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.980.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.980.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.980.889
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.980.889
Finansal Varlıklar
9 240.827.150
TOPLAM VARLIKLAR
242.808.039
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 264.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
264.928
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
242.543.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
77.954.768
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
166.108.050
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.519.707
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 242.543.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.662.565
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.637.683
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 71.717.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 15.197
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
79.033.272
Yönetim Ücretleri
8 -939.128
Denetim Ücretleri
8 -7.213
Kurul Ücretleri
8 -20.277
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -99.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.483
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.078.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.954.768
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
77.954.768
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 77.954.768
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026194
BIST