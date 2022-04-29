***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-162.607.454Net Dönem Karı (Zararı)77.954.768NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-77.380.392Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -5.662.565Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -71.717.827İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-168.844.395Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler264.928İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-169.109.323FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-168.270.019Alınan Faiz11 5.662.565FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI164.588.343Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 166.108.050Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.519.707YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.980.889NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.980.889DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.980.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.980.889Finansal Varlıklar9 240.827.150TOPLAM VARLIKLAR242.808.039YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 264.928TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)264.928TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)242.543.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)77.954.768Katılma Payı İhraç Tutarı (+)166.108.050Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.519.707TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 242.543.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.662.565Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.637.683Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 71.717.827Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 15.197ESAS FAALİYET GELİRLERİ79.033.272Yönetim Ücretleri8 -939.128Denetim Ücretleri8 -7.213Kurul Ücretleri8 -20.277Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -99.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12.483ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.078.504ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.954.768NET DÖNEM KARI (ZARARI)77.954.768DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 77.954.768http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026194BIST