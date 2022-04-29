***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:15
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-180.841.126 265.412.060
Net Dönem Karı (Zararı)
60.417.459 38.260.841
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-60.001.616 -45.960.808
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -55.075.512 -43.540.708
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.926.104 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.420.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-236.332.481 229.571.319
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.002.734 32.010.081
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
729.971 -258.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-230.059.718 197.820.001
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-235.916.638 221.871.352
Alınan Faiz
12 55.075.512 43.540.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
203.882.498 -265.443.125
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 5.196.229.250 5.690.737.025
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -4.992.346.752 -5.956.180.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.041.372 -31.065
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 23.041.372 -31.065
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
356.573 387.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.397.945 356.573
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.397.945 296.592
Ters Repo Alacakları
5 7.002.734
Finansal Varlıklar
8 507.638.362 272.712.521
TOPLAM VARLIKLAR
538.039.041 273.009.113
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 1.449.095 719.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.449.095 719.124
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
536.589.946 272.289.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 272.289.989 499.472.273
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.417.459 38.260.841
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.196.229.250 5.690.737.025
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.992.346.752 -5.956.180.150
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 536.589.946 272.289.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 55.075.512 43.540.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.708.654 11.120.496
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.926.104 -2.420.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.710.270 52.241.113
Yönetim Ücretleri
10 -9.678.349 -13.068.051
Saklama Ücretleri
10 -295.630 -609.631
Denetim Ücretleri
10 -11.834 -9.207
Kurul Ücretleri
10 -84.709 -97.500
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -200.130 -11.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -22.159 -184.271
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.292.811 -13.980.271
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.417.459 38.260.842
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.417.459 38.260.842
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.417.459 38.260.842
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026195
BIST