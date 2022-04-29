***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-180.841.126 265.412.060Net Dönem Karı (Zararı)60.417.459 38.260.841NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-60.001.616 -45.960.808Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -55.075.512 -43.540.708Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.926.104 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.420.100İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-236.332.481 229.571.319Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.002.734 32.010.081Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler729.971 -258.763İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-230.059.718 197.820.001FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-235.916.638 221.871.352Alınan Faiz12 55.075.512 43.540.708FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI203.882.498 -265.443.125Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 5.196.229.250 5.690.737.025Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -4.992.346.752 -5.956.180.150YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.041.372 -31.065NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 23.041.372 -31.065DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ356.573 387.638DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 23.397.945 356.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 23.397.945 296.592Ters Repo Alacakları5 7.002.734Finansal Varlıklar8 507.638.362 272.712.521TOPLAM VARLIKLAR538.039.041 273.009.113YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 1.449.095 719.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.449.095 719.124TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)536.589.946 272.289.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 272.289.989 499.472.273Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)60.417.459 38.260.841Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.196.229.250 5.690.737.025Katılma Payı İade Tutarı (-)-4.992.346.752 -5.956.180.150TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 536.589.946 272.289.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 55.075.512 43.540.708Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 10.708.654 11.120.496Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.926.104 -2.420.100Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 9ESAS FAALİYET GELİRLERİ70.710.270 52.241.113Yönetim Ücretleri10 -9.678.349 -13.068.051Saklama Ücretleri10 -295.630 -609.631Denetim Ücretleri10 -11.834 -9.207Kurul Ücretleri10 -84.709 -97.500Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -200.130 -11.611Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -22.159 -184.271ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.292.811 -13.980.271ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.417.459 38.260.842NET DÖNEM KARI (ZARARI)60.417.459 38.260.842DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)60.417.459 38.260.842http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026195BIST