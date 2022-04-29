***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-560.830.558Net Dönem Karı (Zararı)151.499.216NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-131.728.737Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -296.922Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -131.431.815İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-580.894.193Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-122.571Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.454.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-582.226.184FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-561.123.714Alınan Faiz11 293.156FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI564.048.609Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 735.543.530Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -171.494.921YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.218.051NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.218.051DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.218.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 218.303Ters Repo Alacakları17 3.003.514Diğer Alacaklar6 122.571Finansal Varlıklar9 713.657.999TOPLAM VARLIKLAR717.002.387YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.454.562TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.454.562TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)715.547.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)151.499.216Katılma Payı İhraç Tutarı (+)735.543.530Katılma Payı İade Tutarı (-)-171.494.921TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 715.547.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 293.156Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 22.524.839Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 131.431.815Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 191.420ESAS FAALİYET GELİRLERİ154.441.230Yönetim Ücretleri8 -2.467.966Denetim Ücretleri8 -5.394Kurul Ücretleri8 -38.075Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -387.392Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -43.187ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.942.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)151.499.216NET DÖNEM KARI (ZARARI)151.499.216DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 151.499.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026196BIST