***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:15
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-560.830.558
Net Dönem Karı (Zararı)
151.499.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-131.728.737
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -296.922
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -131.431.815
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-580.894.193
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-122.571
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.454.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-582.226.184
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-561.123.714
Alınan Faiz
11 293.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
564.048.609
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 735.543.530
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -171.494.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.218.051
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.218.051
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.218.051
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 218.303
Ters Repo Alacakları
17 3.003.514
Diğer Alacaklar
6 122.571
Finansal Varlıklar
9 713.657.999
TOPLAM VARLIKLAR
717.002.387
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.454.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.454.562
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
715.547.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
151.499.216
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
735.543.530
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-171.494.921
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 715.547.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 293.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 22.524.839
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 131.431.815
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 191.420
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
154.441.230
Yönetim Ücretleri
8 -2.467.966
Denetim Ücretleri
8 -5.394
Kurul Ücretleri
8 -38.075
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -387.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -43.187
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.942.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
151.499.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
151.499.216
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 151.499.216
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026196
BIST