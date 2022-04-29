***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-89.803.675Net Dönem Karı (Zararı)51.983.215NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-36.868.129Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.597.267Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -35.270.862İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-106.516.028Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler80.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-106.596.666FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-91.400.942Alınan Faiz184.208.707Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -91.181.674YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.223.358NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.223.358DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.223.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.223.358Finansal Varlıklar9 141.867.528TOPLAM VARLIKLAR145.090.886YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 80.638TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)80.638TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)145.010.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)51.983.215Katılma Payı İhraç Tutarı (+)184.208.707Katılma Payı İade Tutarı (-)-91.181.674TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 145.010.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.597.267Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 15.376.795Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 35.270.862ESAS FAALİYET GELİRLERİ52.244.924Yönetim Ücretleri8 -190.059Denetim Ücretleri8 -4.481Kurul Ücretleri8 -7.834Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -52.881Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.454ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-261.709ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.983.215NET DÖNEM KARI (ZARARI)51.983.215DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 51.983.215http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026197BIST