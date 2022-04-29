***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 22:16
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.803.675
Net Dönem Karı (Zararı)
51.983.215
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-36.868.129
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.597.267
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -35.270.862
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-106.516.028
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
80.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-106.596.666
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-91.400.942
Alınan Faiz
184.208.707
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -91.181.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.223.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.223.358
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.223.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.223.358
Finansal Varlıklar
9 141.867.528
TOPLAM VARLIKLAR
145.090.886
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 80.638
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
80.638
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
145.010.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
51.983.215
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
184.208.707
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-91.181.674
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 145.010.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.597.267
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.376.795
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 35.270.862
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.244.924
Yönetim Ücretleri
8 -190.059
Denetim Ücretleri
8 -4.481
Kurul Ücretleri
8 -7.834
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -52.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.454
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-261.709
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.983.215
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
51.983.215
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 51.983.215
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026197
BIST