***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-506.802.299Net Dönem Karı (Zararı)184.143.058NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-160.171.099Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.687.084Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -157.484.015İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-533.422.281Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.115Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler28.222.484İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-561.643.650FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-509.450.322Alınan Temettü283.429Alınan Faiz11 2.364.594FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI583.098.525Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.014.780.308Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -431.681.783YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.296.226NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.296.226DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.296.226Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 44.297.203Ters Repo Alacakları17 32.038.084Takas Alacakları6 1.115Finansal Varlıklar9 719.127.665TOPLAM VARLIKLAR795.464.067YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları6 806Takas Borçları6 1.547.249Diğer Borçlar6 26.674.429TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)28.222.484TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)767.241.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)184.143.058Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.014.780.308Katılma Payı İade Tutarı (-)-431.681.783TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 767.241.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.364.594Temettü Gelirleri11 283.429Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 30.898.569Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 157.484.015Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 248.429Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 617.836ESAS FAALİYET GELİRLERİ191.896.872Yönetim Ücretleri8 -5.794.272Denetim Ücretleri8 -11.830Kurul Ücretleri8 -54.269Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -736.899Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.156.544ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.753.814ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)184.143.058NET DÖNEM KARI (ZARARI)184.143.058DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 184.143.058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026199BIST