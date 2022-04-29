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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 22:17
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-506.802.299
Net Dönem Karı (Zararı)
184.143.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-160.171.099
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.687.084
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -157.484.015
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-533.422.281
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.115
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.222.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-561.643.650
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-509.450.322
Alınan Temettü
283.429
Alınan Faiz
11 2.364.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
583.098.525
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.014.780.308
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -431.681.783
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.296.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.296.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.296.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 44.297.203
Ters Repo Alacakları
17 32.038.084
Takas Alacakları
6 1.115
Finansal Varlıklar
9 719.127.665
TOPLAM VARLIKLAR
795.464.067
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
6 806
Takas Borçları
6 1.547.249
Diğer Borçlar
6 26.674.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.222.484
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
767.241.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
184.143.058
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.014.780.308
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-431.681.783
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 767.241.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.364.594
Temettü Gelirleri
11 283.429
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 30.898.569
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 157.484.015
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 248.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 617.836
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
191.896.872
Yönetim Ücretleri
8 -5.794.272
Denetim Ücretleri
8 -11.830
Kurul Ücretleri
8 -54.269
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -736.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.156.544
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.753.814
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
184.143.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
184.143.058
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 184.143.058



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026199


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Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,61 22,65 -0,01  
Gümüş Gr. 10,82 10,84 0,00  
B. Petrol 108 108 0,06  
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