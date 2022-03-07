***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
07.03.2022 15:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
İçtüzük
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
. Ünvan Değişikliği 04/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007842
BIST
15:231.987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:2314,3487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1345
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:2315,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1380
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7140
En Düşük
15,4420
15:23917,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 17,77
|Açılış
|: 917,01
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MERKO
|3,42
|27.876.593
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.608.579
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|153.240.443
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.380.833
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|SANEL
|8,01
|7.835.516
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,91
|20.995.751
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.194.244
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.231.223
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|76.787.381
|% -9,76
|
|KRDMD
|13,82
|2.577.238.566
|% 2,22
|
|THYAO
|25,16
|1.722.238.636
|% -0,55
|
|EREGL
|34,22
|1.546.897.069
|% 0,65
|
|GARAN
|11,77
|1.177.170.945
|% -0,68
|
|ASELS
|24,30
|1.137.007.937
|% 0,41
|
|KRDMD
|13,82
|2.577.238.566
|% 2,22
|
|ODAS
|1,35
|249.867.477
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,98
|524.892.434
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,05
|245.680.719
|% 0,49
|
|YKBNK
|3,63
|382.501.698
|% -0,55
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3567
|14,3664
|% 1,07
|
|Euro
|15,6740
|15,7186
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,9181
|19,0130
|% 0,75
|
|Frank
|15,4836
|15,5769
|% 0,27
|
|Riyal
|3,8206
|3,8398
|% 1,15
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|18,72
|
|Altın Gr.
|921
|921
|21,74
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.204
|146,00
|
|Tam
|6.084
|6.237
|151,60
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|73,33
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|36,67
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,25
|
|B. Petrol
|126
|126
|8,00
|