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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük

07.03.2022 15:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük (BYF)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Açıklamalar

İçtüzük
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
. Ünvan Değişikliği 04/03/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007842


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MERKO 3,42 27.876.593 % 9,97  
SELVA 18,76 27.608.579 % 9,96  
ULUUN 8,10 153.240.443 % 9,91  
FADE 6,44 34.380.833 % 9,90  
EKIZ 7,13 1.160.671 % 9,86  
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Riyal 3,8206 3,8398 % 1,15  
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Altın Ons 1.986 1.987 18,72  
Altın Gr. 921 921 21,74  
Cumhuriyet 6.111 6.204 146,00  
Tam 6.084 6.237 151,60  
Yarım 2.940 3.017 73,33  
Çeyrek 1.475 1.509 36,67  
Gümüş.Ons 25,69 25,73 0,12  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 0,25  
B. Petrol 126 126 8,00  
Seans Raporu 15:21
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