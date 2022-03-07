***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )Türkçeİç Tüzük (BYF)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiFon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin KronolojiAçıklamalarİçtüzükİç TüzükMadde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi. Ünvan Değişikliği 04/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007842BIST