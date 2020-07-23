***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
23.07.2020 17:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin faaliyet raporu pdf formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861420
BIST
17:14118.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 913,81
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:146,8516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:147,9362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
17:14414,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,69
|Açılış
|: 413,97
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|7,37
|4.271.140
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.733.242
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|55.732.855
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.577.661
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|116.636.675
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ARMDA
|25,68
|20.482.368
|% -4,96
|
|ASELS
|34,72
|1.688.145.750
|% 2,90
|
|THYAO
|11,84
|1.006.087.395
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,33
|987.383.014
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,21
|955.675.458
|% 2,18
|
|KRDMD
|3,12
|694.870.794
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|987.383.014
|% -1,68
|
|ODAS
|2,82
|650.283.794
|% 4,44
|
|ISFIN
|4,21
|955.675.458
|% 2,18
|
|KRDMD
|3,12
|694.870.794
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,74
|292.327.350
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6793
|8,7228
|% -0,24
|
|Frank
|7,3605
|7,4049
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8209
|1,8300
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|9,17
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.752
|2.793
|34,00
|
|Tam
|2.779
|2.791
|22,70
|
|Yarım
|1.349
|1.365
|11,10
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|-0,36
|
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