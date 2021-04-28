***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
28.04.2021 14:46
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilişkin faaliyet raporu pdf. formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931676
BIST
16:011.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
16:018,1978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:019,9051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0280
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:01466,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,81
|Açılış
|: 466,19
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:01
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.860
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.668.034
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.450
|% -9,78
|
|ERSU
|4,23
|3.387.511
|% -9,03
|
|KRSTL
|2,18
|3.433.684
|% -8,02
|
|EREGL
|19,38
|711.823.954
|% -0,36
|
|KRDMD
|7,22
|566.478.372
|% 1,55
|
|GARAN
|7,13
|560.601.140
|% 0,14
|
|PETKM
|6,46
|510.154.782
|% -0,92
|
|THYAO
|11,98
|469.401.982
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,08
|270.956.755
|% 0,00
|
|GWIND
|4,90
|430.646.577
|% -6,67
|
|KRDMD
|7,22
|566.478.372
|% 1,55
|
|PETKM
|6,46
|510.154.782
|% -0,92
|
|GARAN
|7,13
|560.601.140
|% 0,14
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1937
|8,1978
|% -0,09
|
|Euro
|9,8959
|9,9051
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,3259
|11,3827
|% -0,53
|
|Frank
|8,9171
|8,9709
|% -0,38
|
|Riyal
|2,1777
|2,1886
|% -0,25
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-7,14
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-50,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-46,44
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-22,47
|
|Çeyrek
|739
|755
|-11,23
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|0,43
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:17SAFKR
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 691, 849 adet işlem
-
16:16MERKO
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 452, 291 adet işlem
-
16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, KRDMD
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 74 kaybederek (% -0.48 ) 1, 202
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, MERIT, UMPAS, FLAP, AYCES, UFUK, QNBFL, CRFSA, UZERB, RYSAS