***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
26.10.2021 23:09
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ilişkin faaliyet raporu pdf. formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972639
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
18:059,5490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0355
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
18:0511,0830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0542
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
18:05550,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -6,06
|Açılış
|: 550,89
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.557.451
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|248.212.542
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.962.112
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.440
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.696.509
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.291.220
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.534.880
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.625.198
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5469
|9,5490
|% -0,37
|
|Euro
|11,0774
|11,0830
|% -0,49
|
|Sterlin
|13,1049
|13,1706
|% -0,34
|
|Frank
|10,3434
|10,4057
|% -0,31
|
|Riyal
|2,5383
|2,5510
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,43
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-6,25
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,65
|85,65
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
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17:59ISGSY
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Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
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17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem