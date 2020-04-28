***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 5.487.728 1.644.687TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.487.728 1.644.687BRÜT KAR (ZARAR)5.487.728 1.644.687Genel Yönetim Giderleri14, 15 -2.973.821 -2.342.944Pazarlama Giderleri14, 15 -85.670 -39.622Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 785.922 587.071Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.586 -161.503ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.211.573 -312.311Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.211.573 -312.311Finansman Giderleri-25.310 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.186.263 -312.311Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-709.496 -87.151Dönem Vergi (Gideri) Geliri-553.066 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-156.430 -87.151SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.476.767 -399.462DÖNEM KARI (ZARARI)2.476.767 -399.462Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.476.767 -399.462Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.274.115 -7.919.636Dönem Karı (Zararı)2.476.767 -399.462Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.889.556 729.212Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8 25.132 20.897Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.415.207 937.431Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler286.012 267.250Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.129.195 670.181Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-82.462 -177.671Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-177.817 -138.596Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler709.496 87.151Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-858.402 -7.814.687Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.516.102 -7.006.593Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-210.351 -864.446Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.634 -147.645Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.635 63.418Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.143.884 140.579Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.507.921 -7.484.937Alınan Faiz561.657 278.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-783.390 -655.634Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.073 -57.383YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.138 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7, 8 -83.138 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.190.977 -7.919.636Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.190.977 -7.919.636DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.492.307 9.146.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.683.284 1.226.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.694.483 3.493.256Finansal Yatırımlar4 7.768.937 10.591.406Ticari Alacaklar5 3.150.531 2.940.180İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.111.251 2.899.323İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar39.280 40.857Diğer Alacaklar6 69.783 333.283İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar69.783 332.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 795Peşin Ödenmiş Giderler325.973 64.695Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar11 12.692 836ARA TOPLAM18.022.399 17.423.656TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.022.399 17.423.656DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 828.196 1.020.567Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 35.540 42.713Ertelenmiş Vergi Varlığı204.222 360.652TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.067.958 1.423.932TOPLAM VARLIKLAR19.090.357 18.847.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 540.832 785.293Ticari Borçlar5 63.654 74.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38.375 35.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar25.279 38.889Diğer Borçlar6 390.538 393.948İlişkili Taraflara Diğer Borçlar-399.462 -399.462 -399.462Dönem Karı (Zararı)-399.462 -399.462 -399.462Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 648.977 -399.462 9.391.317 9.391.317Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556Transferler12 3.020.336 -3.020.336 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.476.767 15.252.323 15.252.323Dönem Karı (Zararı)2.476.767 15.252.323 15.252.323Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 2.476.767 15.252.323 15.252.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.476.767 -399.462DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.476.767 -399.462Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.476.767 -399.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840825BIST