***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 11.541.242 3.583.125 6.053.514 1.938.438TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.541.242 3.583.125 6.053.514 1.938.438BRÜT KAR (ZARAR)11.541.242 3.583.125 6.053.514 1.938.438Genel Yönetim Giderleri14, 15 -6.183.740 -4.739.612 -3.209.919 -2.396.668Pazarlama Giderleri14, 15 -154.193 -69.545 -68.523 -29.923Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.387.341 1.304.270 601.419 717.199Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -55.874 -234.667 -53.288 -73.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.534.776 -156.429 3.323.203 155.882Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.534.776 -156.429 3.323.203 155.882Finansman Giderleri-49.544 -25.049 -24.234 -25.049SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.485.232 -181.478 3.298.969 130.833Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.442.229 -42.277 -732.733 44.874Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.344.436 0 -791.370Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-97.793 -42.277 58.637 44.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707DÖNEM KARI (ZARARI)5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Döne 5.043.003 -223.755Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.586.293 1.811.814Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8 565.433 565.036Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.863.233 1.984.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler550.674 429.551Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.312.559 1.555.192Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-271.493 -203.439Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.109 -576.803Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.442.229 42.277Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler134.216 -7.568.783Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.200.307 -7.006.593Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.051.934 -718.208Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-76.913 -60.880Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.735 82.096Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.060.979 134.802Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.763.512 -5.980.724Alınan Faiz1.422.820 332.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-783.390 -655.634Vergi İadeleri (Ödemeleri)-589.585 -65.592YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-96.487 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7, 8 -96.487 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-561.340 -523.457Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-561.340 -523.457YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.155.530 -6.893.348Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.155.530 -6.893.348DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.492.307 9.146.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.647.837 2.252.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.649.523 3.493.256Finansal Yatırımlar4 5.301.688 10.591.406Ticari Alacaklar5 3.992.114 2.940.180İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.868.926 2.899.323İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar123.188 40.857Diğer Alacaklar6 311.328 333.283İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29.500 332.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar281.828 795Peşin Ödenmiş Giderler153.793 64.695Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar11 10.606 836ARA TOPLAM21.419.052 17.423.656TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.419.052 17.423.656DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 564.123 1.020.567Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 30.211 42.713Ertelenmiş Vergi Varlığı262.859 360.652TOPLAM DURAN VARLIKLAR857.193 1.423.932TOPLAM VARLIKLAR22.276.245 18.847.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 283.935 785.293Ticari Borçlar5 198.024 74.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlar127.296 35.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar70.728 38.889Diğer Borçlar6 464.634 393.948İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar464.634 393.948Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü754.744 264.216Kısa Vadeli Karşılıklar666.129 1.175.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar666.129 1.175.084Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.538.318 2.876.491ARA TOPLAM3.905.784 5.569.321TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.905.784 5.569.321UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 0 10.438Uzun Vadeli Karşılıklar551.902 492.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar551.902 492.273TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER551.902 502.711TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.457.686 6.072.032ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.818.559 12.775.556Ödenmiş Sermaye12 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -39.230 -39.230Diğer Kazançlar (Kayıplar)-39.230 -39.230Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 4.145.473 4.145.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 3.669.313 648.977Net Dönem Karı veya Zararı5.043.003 3.020.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.818.559 12.775.556TOPLAM KAYNAKLAR22.276.245 18.847.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779Transferler12 -2.162.422 2.162.422 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-223.755 -223.755 -223.755Dönem Karı (Zararı)-223.755 -223.755 -223.755Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 648.977 -223.755 9.567.024 9.567.024Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556Transferler12 3.020.336 -3.020.336 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.043.003 17.818.559 17.818.559Dönem Karı (Zararı)5.043.003 17.818.559 17.818.559Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 5.043.003 17.818.559 17.818.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861419BIST