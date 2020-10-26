***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 18.469.358 6.832.390 6.928.116 3.249.265TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.469.358 6.832.390 6.928.116 3.249.265BRÜT KAR (ZARAR)18.469.358 6.832.390 6.928.116 3.249.265Genel Yönetim Giderleri14, 15 -9.646.420 -7.165.842 -3.462.680 -2.426.230Pazarlama Giderleri14, 15 -243.093 -118.082 -88.900 -48.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.201.172 1.917.422 813.831 613.152Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -57.783 -341.110 -1.909 -106.443ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.723.234 1.124.778 4.188.458 1.281.207Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.723.234 1.124.778 4.188.458 1.281.207Finansman Giderleri-68.435 -50.423 -18.891 -25.374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.654.799 1.074.355 4.169.567 1.255.833Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.367.650 -245.720 -925.421 -203.443Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.322.431 -244.700 -977.995 -244.700Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-45.219 -1.020 52.574 41.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390DÖNEM KARI (ZARARI)8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.438.995 -4.789.949Dönem Karı (Zararı)8.287.149 828.635Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.565.303 2.119.872Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8 839.285 62.161Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.861.841 2.910.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler788.788 640.304Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.073.053 2.269.719Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-335.971 -241.801Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-167.503 -856.231Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.367.651 245.720Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.779.054 -7.399.156Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.914.364 -6.149.373Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-692.202 -1.467.390Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-253.530 -83.291Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler146.282 49.687Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.065.240 251.211Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.073.398 -4.450.649Alınan Faiz1.505.814 391.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-783.390 -655.634Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.356.827 -75.389YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.480.805 -1.144.939İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-1.377.428 -1.140.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7, 8 -103.377 -4.939FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-837.165 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-837.165 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.121.025 -5.934.888Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.121.025 -5.934.888DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.492.307 9.146.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.613.332 3.211.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.614.994 3.493.256Finansal Yatırımlar4 14.948.181 10.591.406Ticari Alacaklar5 3.632.382 2.940.180İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.576.903 2.899.323İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar55.479 40.857Diğer Alacaklar6 457.090 333.283İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29.500 332.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar427.590 795Peşin Ödenmiş Giderler185.321 64.695Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar11 9.933 836ARA TOPLAM24.847.901 17.423.656TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.847.901 17.423.656DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 301.799 1.020.567Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 25.573 42.713Ertelenmiş Vergi Varlığı315.432 360.652TOPLAM DURAN VARLIKLAR642.804 1.423.932TOPLAM VARLIKLAR25.490.705 18.847.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 26.602 785.293Ticari Borçlar5 220.571 74.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlar99.131 35.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar121.440 38.889Diğer Borçlar6 468.562 393.948İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar468.562 393.948Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü965.497 264.216Kısa Vadeli Karşılıklar874.428 1.175.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar874.428 1.175.084Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.290.623 2.876.491ARA TOPLAM3.846.283 5.569.321TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.846.283 5.569.321UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 0 10.438Uzun Vadeli Karşılıklar581.717 492.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar581.717 492.273TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER581.717 502.711TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.428.000 6.072.032ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.062.705 12.775.556Ödenmiş Sermaye12 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -39.230 -39.230Diğer Kazançlar (Kayıplar)-39.230 -39.230Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 4.145.473 4.145.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 3.669.313 648.977Net Dönem Karı veya Zararı8.287.149 3.020.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.062.705 12.775.556TOPLAM KAYNAKLAR25.490.705 18.847.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779Transferler12 -2.162.422 2.162.422 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)828.635 828.635 828.635Dönem Karı (Zararı)828.635 828.635 828.635Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 648.977 828.635 10.619.414 10.619.414Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556Transferler12 3.020.336 -3.020.336 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.287.149 8.287.149 8.287.149Dönem Karı (Zararı)8.287.149 8.287.149 8.287.149Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 8.287.149 21.062.705 21.062.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884065BIST