***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 26.456.270 11.512.871TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.456.270 11.512.871BRÜT KAR (ZARAR)26.456.270 11.512.871Genel Yönetim Giderleri22, 23 -13.770.618 -10.102.425Pazarlama Giderleri22, 23 -303.784 -169.465Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 3.615.895 2.475.747Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -761.506 -341.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.236.257 3.375.618Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.236.257 3.375.618Finansman Giderleri-129.324 -70.446SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.106.933 3.305.172Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.489.071 -284.836Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -3.310.876 -355.145Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -178.195 70.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.617.862 3.020.336DÖNEM KARI (ZARARI)11.617.862 3.020.336Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.617.862 3.020.336Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.569.623 -3.397.582Dönem Karı (Zararı)11.617.862 3.020.336Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.781.104 3.971.505Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14 1.152.151 1.144.496Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.155.697 4.015.163Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.168.299 1.149.637Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler987.398 2.865.526Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-498.135 -320.098Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-924.164 -1.152.892Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 3.489.072 284.836Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-593.517 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.688.669 -10.134.357Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.346.878 -7.749.378Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.108.378 -2.427.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-640.930 -42.754Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler78.240 63.169Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.987.141 22.170Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.087.635 -3.142.516Alınan Faiz2.596.624 491.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -783.390 -655.634Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.331.246 -90.929YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.750.315 -1.195.496İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri3.110.944 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-8.684.865 -1.140.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13, 14 -176.394 -55.496FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.825.954 -1.060.924Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 15.000.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.174.046 -1.060.924YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.645.262 -5.654.002Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.541.553 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.103.709 -5.654.002DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.492.307 9.146.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 29.596.016 3.492.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 29.654.484 3.493.256Finansal Yatırımlar7 7.309.446 10.591.406Ticari Alacaklar9 4.048.558 2.940.180İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.857.859 2.899.323İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar190.699 40.857Diğer Alacaklar11 887.379 333.283İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar868.692 332.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.687 795Peşin Ödenmiş Giderler12 136.397 64.695Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17, 26 0 0Diğer Dönen Varlıklar19 15.968 836ARA TOPLAM42.052.232 17.423.656TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.052.232 17.423.656DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 1.483.058 1.020.567Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 20.935 42.713Ertelenmiş Vergi Varlığı26 196.022 360.652TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.700.015 1.423.932TOPLAM VARLIKLAR43.752.247 18.847.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 834.345 785.293Ticari Borçlar9 152.529 74.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlar127.784 35.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar24.745 38.889Diğer Borçlar11 545.858 393.948İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar545.858 393.948Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 979.523 264.216Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.224.126 1.175.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.224.126 1.175.084Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.205.771 2.876.491ARA TOPLAM4.942.152 5.569.321TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.942.152 5.569.321UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 333.134 10.438Uzun Vadeli Karşılıklar16 679.361 492.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar679.361 492.273TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.012.495 502.711TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.954.647 6.072.032ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.797.600 12.775.556Ödenmiş Sermaye20 20.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -93.495 -39.230Diğer Kazançlar (Kayıplar)-93.495 -39.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.541.553 0Yabancı Para Çevrim Farkları-1.541.553 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 4.145.473 4.145.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 3.669.313 648.977Net Dönem Karı veya Zararı11.617.862 3.020.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.797.600 12.775.556TOPLAM KAYNAKLAR43.752.247 18.847.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779Transferler20 -2.162.422 2.162.422 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.559 -35.559 3.020.336 2.984.777 2.984.777Dönem Karı (Zararı)3.020.336 3.020.336 3.020.336Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.559 -35.559 -35.559 -35.559Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556Transferler20 3.020.336 -3.020.336 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.265 -54.265 -1.541.553 -1.541.553 11.617.862 10.022.044 10.022.044Dönem Karı (Zararı)11.617.862 11.617.862 11.617.862Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-54.265 -54.265 -1.541.553 -1.541.553 -1.595.818 -1.595.818Sermaye Arttırımı15.000.000 15.000.000 15.000.000Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 -93.495 -93.495 -1.541.553 -1.541.553 -1.541.553 3.669.313 11.617.862 37.797.600 37.797.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.617.862 3.020.336DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-54.265 -35.559Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.541.553 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.595.818 -35.559TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.022.044 2.984.777Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.022.044 2.984.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904958BIST