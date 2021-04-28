***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 6.503.492 5.487.728TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.503.492 5.487.728BRÜT KAR (ZARAR)6.503.492 5.487.728Genel Yönetim Giderleri14, 15 -4.121.480 -2.973.821Pazarlama Giderleri14, 15 -222.082 -85.670Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.766.106 785.922Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -83.532 -2.586ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.842.504 3.211.573Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.842.504 3.211.573Finansman Giderleri-41.172 -25.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.801.332 3.186.263Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-782.294 -709.496Dönem Vergi (Gideri) Geliri-790.084 -553.066Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.790 -156.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.019.038 2.476.767DÖNEM KARI (ZARARI)3.019.038 2.476.767Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.019.038 2.476.767Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.918.266 3.551.714Dönem Karı (Zararı)3.019.038 2.476.767Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.216.163 2.167.155Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8 332.407 282.682Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.548.994 1.415.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler336.858 286.012Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.212.136 1.129.195Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-660.636 -62.413Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-165.688 -177.817Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler782.294 709.496Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler352 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-621.560 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.904.101 -858.402Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-17.274.257 2.516.102Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.387 -210.351Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler200.618 -9.634Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler405.801 -10.635Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.230.876 -3.143.884Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.668.900 3.785.520Alınan Faiz751.965 561.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-960.000 -783.390Vergi İadeleri (Ödemeleri)-41.331 -12.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.459.994 -83.138İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-3.113.675 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri100 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7, 8 -346.419 -83.138FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-318.666 -277.599Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-318.666 -277.599YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.696.926 3.190.977Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.077.249 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.619.677 3.190.977DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 29.596.016 3.492.307DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.976.339 6.683.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.984.650 29.654.484Finansal Yatırımlar4 28.484.626 7.309.446Ticari Alacaklar5 4.053.945 4.048.558İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.989.632 3.857.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar64.313 190.699Diğer Alacaklar6 147.521 887.379İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar34.859 868.692İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar112.662 18.687Peşin Ödenmiş Giderler642.152 136.397Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar11 49.453 15.968ARA TOPLAM45.362.347 42.052.232TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.362.347 42.052.232DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.501.255 1.483.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 16.298 20.935Ertelenmiş Vergi Varlığı203.812 196.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.721.365 1.700.015TOPLAM VARLIKLAR47.083.712 43.752.247KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 636.150 834.345Ticari Borçlar5 558.330 152.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlar416.799 127.784İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar141.531 24.745Diğer Borçlar6 488.865 545.858İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar488.865 545.858Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü751.502 979.523Kısa Vadeli Karşılıklar558.991 1.224.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar558.991 1.224.126Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.220.798 1.205.771ARA TOPLAM4.214.636 4.942.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.214.636 4.942.152UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 253.835 333.134Uzun Vadeli Karşılıklar721.354 679.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar721.354 679.361TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER975.189 1.012.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.189.825 5.954.647ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.893.887 37.797.600Ödenmiş Sermaye12 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -93.495 -93.495Diğer Kazançlar (Kayıplar)-93.495 -93.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-464.304 -1.541.553Yabancı Para Çevrim Farkları-464.304 -1.541.553Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 4.706.824 4.145.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 14.725.824 3.669.313Net Dönem Karı veya Zararı3.019.038 11.617.862TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.893.887 37.797.600TOPLAM KAYNAKLAR47.083.712 43.752.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556Transferler12 3.020.336 -3.020.336 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.476.767 2.476.767 2.476.767Dönem Karı (Zararı)2.476.767 2.476.767 2.476.767Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 2.476.767 15.252.323 15.252.323Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -93.495 -93.495 -1.541.553 -1.541.553 4.145.473 3.669.313 11.617.862 37.797.600 37.797.600Transferler12 561.351 11.056.511 -11.617.862 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.077.249 1.077.249 3.019.038 4.096.287 4.096.287Dönem Karı (Zararı)3.019.038 3.019.038 3.019.038Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.077.249 1.077.249 1.077.249 1.077.249Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler20.000.000 -93.495 -93.495 -464.304 -464.304 4.706.824 14.725.824 3.019.038 41.893.887 41.893.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.019.038 2.476.767DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.077.249 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.077.249 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.096.287 2.476.767Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.096.287 2.476.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931675BIST