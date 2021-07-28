***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 15.432.639 11.541.242 8.929.147 6.053.514TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.432.639 11.541.242 8.929.147 6.053.514BRÜT KAR (ZARAR)15.432.639 11.541.242 8.929.147 6.053.514Genel Yönetim Giderleri16, 17 -8.865.366 -6.183.740 -4.743.886 -3.209.919Pazarlama Giderleri16, 17 -384.246 -154.193 -162.164 -68.523Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.308.677 1.387.341 1.542.571 601.419Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -147.060 -55.874 -63.528 -53.288ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.344.644 6.534.776 5.502.140 3.323.203Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.344.644 6.534.776 5.502.140 3.323.203Finansman Giderleri-79.990 -49.544 -38.818 -24.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.264.654 6.485.232 5.463.322 3.298.969Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.558.924 -1.442.229 -1.776.630 -732.733Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.569.661 -1.344.436 -1.779.577 -791.370Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.737 -97.793 2.947 58.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.705.730 5.043.003 3.686.692 2.566.236DÖNEM KARI (ZARARI)6.705.730 5.043.003 3.686.692 2.566.236Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.705.730 5.043.003 3.686.692 2.566.236Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.836.936 8.813.357Dönem Karı (Zararı)6.705.730 5.043.003Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.238.465 3.586.293Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler689.195 565.433Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.844.665 1.863.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler672.268 550.674Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.172.397 1.312.559Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-945.815 -271.493Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-808.350 -13.109Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.558.924 1.442.229Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler352 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.100.506 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.049.274 134.216Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-22.013.219 4.200.307Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.730.148 -1.051.934Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler270.107 -76.913Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler490.720 123.735Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.066.734 -3.060.979Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.105.079 8.763.512Alınan Faiz1.082.616 1.422.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-960.000 -783.390Vergi İadeleri (Ödemeleri)-854.473 -589.585YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.358.373 -96.487İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-5.312.592 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri100 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.045.881 -96.487FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.369.262 -561.340Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.000.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-630.738 -561.340YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.173.953 8.155.530Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.858.365 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.032.318 8.155.530DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 29.596.016 3.492.307DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 33.628.334 11.647.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 33.629.991 29.654.484Finansal Yatırımlar4 36.544.113 7.309.446Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar22.821.569 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar13.722.544 7.309.446Ticari Alacaklar5 5.778.706 4.048.558İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.508.364 3.857.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar270.342 190.699Diğer Alacaklar6 175.805 887.379İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar158.469 868.692İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.336 18.687Peşin Ödenmiş Giderler579.431 136.397Diğer Dönen Varlıklar13 14.401 15.968ARA TOPLAM76.722.447 42.052.232TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.722.447 42.052.232DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.254.726 325.837Kullanım Hakkı Varlıkları9 593.841 1.157.221Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 11.660 20.935Ertelenmiş Vergi Varlığı206.759 196.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.066.986 1.700.015TOPLAM VARLIKLAR78.789.433 43.752.247KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 338.199 834.345Ticari Borçlar5 643.249 152.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlar435.605 127.784İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar207.644 24.745Diğer Borçlar6 655.422 545.858İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar655.422 545.858Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 1.717.937 979.523Kısa Vadeli Karşılıklar12 852.409 1.224.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar852.409 1.224.126Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.178.644 1.205.771ARA TOPLAM6.385.860 4.942.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.385.860 4.942.152UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 278.532 333.134Uzun Vadeli Karşılıklar12 763.346 679.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar763.346 679.361TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.041.878 1.012.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.427.738 5.954.647ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.361.695 37.797.600Ödenmiş Sermaye14 45.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -93.495 -93.495Diğer Kazançlar (Kayıplar)-93.495 -93.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)316.812 -1.541.553Yabancı Para Çevrim Farkları316.812 -1.541.553Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.706.824 4.145.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 14.725.824 3.669.313Net Dönem Karı veya Zararı6.705.730 11.617.862TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.361.695 37.797.600TOPLAM KAYNAKLAR78.789.433 43.752.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556Transferler14 3.020.336 -3.020.336 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.043.003 5.043.003 5.043.003Dönem Karı (Zararı)5.043.003 5.043.003 5.043.003Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 5.043.003 17.818.559 17.818.559Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -93.495 -93.495 -1.541.553 -1.541.553 4.145.473 3.669.313 11.617.862 37.797.600 37.797.600Transferler14 561.351 11.056.511 -11.617.862 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.858.365 1.858.365 6.705.730 8.564.095 8.564.095Dönem Karı (Zararı)6.705.730 6.705.730 6.705.730Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.858.365 1.858.365 1.858.365 1.858.365Sermaye Arttırımı14 25.000.000 25.000.000 25.000.000Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -93.495 -93.495 316.812 316.812 4.706.824 14.725.824 6.705.730 71.361.695 71.361.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.705.730 5.043.003 3.686.692 2.566.236DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.858.365 0 781.116 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.858.365 0 781.116 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.858.365 0 781.116 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.564.095 5.043.003 4.467.808 2.566.236Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.564.095 5.043.003 4.467.808 2.566.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952349BIST