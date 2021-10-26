***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 26.542.813 18.469.358 11.110.174 6.928.116TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.542.813 18.469.358 11.110.174 6.928.116BRÜT KAR (ZARAR)26.542.813 18.469.358 11.110.174 6.928.116Genel Yönetim Giderleri16, 17 -13.481.335 -9.646.420 -4.615.969 -3.462.680Pazarlama Giderleri16, 17 -537.008 -243.093 -152.762 -88.900Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 5.871.650 2.201.172 2.562.973 813.831Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -399.979 -57.783 -245.038 -1.909ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.996.141 10.723.234 8.659.378 4.188.458Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.996.141 10.723.234 8.659.378 4.188.458Finansman Giderleri-93.576 -68.435 -21.467 -18.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.902.565 10.654.799 8.637.911 4.169.567Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.671.672 -2.367.650 -2.112.748 -925.421Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.689.092 -2.322.431 -2.119.431 -977.995Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17.420 -45.219 6.683 52.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.230.893 8.287.149 6.525.163 3.244.146DÖNEM KARI (ZARARI)13.230.893 8.287.149 6.525.163 3.244.146Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.230.893 8.287.149 6.525.163 3.244.146Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.418.467 4.438.995Dönem Karı (Zararı)13.230.893 8.287.149Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.963.075 4.565.303Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8, 9 1.033.120 839.285Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.346.303 1.861.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.128.411 788.788Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler217.892 1.073.053Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.204.022 -335.971Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.826.026 -167.503Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.671.672 2.367.651Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.161 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.059.133 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.418.847 -7.779.054Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-22.013.219 -3.914.364Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler178.047 -692.202Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler538.319 -253.530Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.961 146.282Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.198.955 -3.065.240Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.224.879 5.073.398Alınan Faiz1.352.802 1.505.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-960.000 -783.390Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.586.390 -1.356.827YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.023.932 -1.480.805İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-9.967.005 -1.377.428Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7, 8 -1.056.927 -103.377FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.089.952 -837.165Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.000.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-910.048 -837.165YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.647.553 2.121.025Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.714.608 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.362.161 2.121.025DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 29.596.016 3.492.307DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.958.177 5.613.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 34.961.441 29.654.484Finansal Yatırımlar4 42.174.829 7.309.446Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar23.839.245 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar18.335.584 7.309.446Ticari Alacaklar5 3.870.511 4.048.558İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.759.877 3.857.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar110.634 190.699Diğer Alacaklar6 73.431 887.379İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar63.615 868.692İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.816 18.687Peşin Ödenmiş Giderler418.736 136.397Diğer Dönen Varlıklar13 9.258 15.968ARA TOPLAM81.508.206 42.052.232TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR81.508.206 42.052.232DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 1.189.890 325.837Kullanım Hakkı Varlıkları9 327.928 1.157.221Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 8.821 20.935Ertelenmiş Vergi Varlığı213.442 196.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.740.081 1.700.015TOPLAM VARLIKLAR83.248.287 43.752.247KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 98.743 834.345Ticari Borçlar5 229.490 152.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlar99.127 127.784İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar130.363 24.745Diğer Borçlar6 530.207 545.858İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar530.207 545.858Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 2.105.451 979.523Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.266.559 1.224.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.266.559 1.224.126Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 217.133 1.205.771ARA TOPLAM4.447.583 4.942.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.447.583 4.942.152UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 252.264 333.134Uzun Vadeli Karşılıklar12 805.339 679.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar805.339 679.361TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.057.603 1.012.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.505.186 5.954.647ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.743.101 37.797.600Ödenmiş Sermaye14 45.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -93.495 -93.495Diğer Kazançlar (Kayıplar)-93.495 -93.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)173.055 -1.541.553Yabancı Para Çevrim Farkları173.055 -1.541.553Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.706.824 4.145.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 14.725.824 3.669.313Net Dönem Karı veya Zararı13.230.893 11.617.862TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.743.101 37.797.600TOPLAM KAYNAKLAR83.248.287 43.752.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556Transferler14 3.020.336 -3.020.336 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.287.149 8.287.149 8.287.149Dönem Karı (Zararı)8.287.149 8.287.149 8.287.149Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 8.287.149 21.062.705 21.062.705Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -93.495 -93.495 -1.541.553 -1.541.553 4.145.473 3.669.313 11.617.862 37.797.600 37.797.600Transferler14 561.351 11.056.511 -11.617.862 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.714.608 1.714.608 13.230.893 14.945.501 14.945.501Dönem Karı (Zararı)13.230.893 13.230.893 13.230.893Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.714.608 1.714.608 1.714.608 1.714.608Sermaye Arttırımı14 25.000.000 25.000.000 25.000.000Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -93.495 -93.495 173.055 173.055 4.706.824 14.725.824 13.230.893 77.743.101 77.743.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.230.893 8.287.149 6.525.163 3.244.146DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.714.608 0 -143.757 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.714.608 0 -143.757 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.714.608 0 -143.757 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.945.501 8.287.149 6.381.406 3.244.146Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.945.501 8.287.149 6.381.406 3.244.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972638BIST