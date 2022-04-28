***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 18.135.386 6.503.492TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.135.386 6.503.492BRÜT KAR (ZARAR)18.135.386 6.503.492Genel Yönetim Giderleri17, 18 -7.767.792 -4.121.480Pazarlama Giderleri17, 18 -174.847 -222.082Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.474.497 1.766.106Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -572 -83.532ESAS FAALİYET KARI (ZARARI 107.995 103.316Ticari Borçlar5 1.246.368 1.007.090İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 23 716.505 384.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 529.863 622.186Diğer Borçlar6 835.583 911.915İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 835.583 911.915Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 3.234.789 3.353.411Kısa Vadeli Karşılıklar13 926.111 2.159.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 926.111 2.159.874Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 131.994 483.218ARA TOPLAM7.029.014 8.818.763TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.029.014 8.818.763UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 195.791 224.773İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 195.791 224.773Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 195.791 224.773Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.272.333 1.182.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.272.333 1.182.918TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.468.124 1.407.691TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.497.138 10.226.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar141.291.545 112.442.656Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 19.242.287 5.480.377Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15 19.604.252 5.842.342Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -361.965 -361.965Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-361.965 -361.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 23.086.675 18.404.701Yabancı Para Çevrim Farkları15 23.086.675 18.404.701Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 5.884.875 4.706.824Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 37.672.703 14.725.824Net Dönem Karı veya Zararı10.405.005 24.124.930TOPLAM ÖZKAYNAKLAR141.291.545 112.442.656TOPLAM KAYNAKLAR149.788.683 122.669.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -93.495 -93.495 -93.495 -1.541.553 -1.541.553 4.145.473 3.669.313 11.617.862 37.797.600 12.775.556Transferler561.351 11.056.511 -11.617.862 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.077.249 1.077.249 3.019.038 4.096.287 4.096.287Dönem Karı (Zararı)3.019.038 3.019.038 3.019.038Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.077.249 1.077.249 1.077.249 1.077.249Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -93.495 -93.495 -93.495 -464.304 -464.304 4.706.824 14.725.824 3.019.038 41.893.887 41.893.887Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 45.000.000 5.842.342 -361.965 -361.965 5.480.377 18.404.701 18.404.701 4.706.824