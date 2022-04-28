***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2022 14:33
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 18.135.386 6.503.492
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.135.386 6.503.492
BRÜT KAR (ZARAR)
18.135.386 6.503.492
Genel Yönetim Giderleri
17, 18 -7.767.792 -4.121.480
Pazarlama Giderleri
17, 18 -174.847 -222.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.474.497 1.766.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -572 -83.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI 107.995 103.316
Ticari Borçlar
5 1.246.368 1.007.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 23 716.505 384.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 529.863 622.186
Diğer Borçlar
6 835.583 911.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 835.583 911.915
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.234.789 3.353.411
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 926.111 2.159.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 926.111 2.159.874
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 131.994 483.218
ARA TOPLAM
7.029.014 8.818.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.029.014 8.818.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 195.791 224.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 195.791 224.773
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 195.791 224.773
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.272.333 1.182.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.272.333 1.182.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.468.124 1.407.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.497.138 10.226.454
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
141.291.545 112.442.656
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 19.242.287 5.480.377
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15 19.604.252 5.842.342
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -361.965 -361.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-361.965 -361.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 23.086.675 18.404.701
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 23.086.675 18.404.701
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 5.884.875 4.706.824
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 37.672.703 14.725.824
Net Dönem Karı veya Zararı
10.405.005 24.124.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.291.545 112.442.656
TOPLAM KAYNAKLAR
149.788.683 122.669.110
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -93.495 -93.495 -93.495 -1.541.553 -1.541.553 4.145.473 3.669.313 11.617.862 37.797.600 12.775.556
Transferler
561.351 11.056.511 -11.617.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.077.249 1.077.249 3.019.038 4.096.287 4.096.287
Dönem Karı (Zararı)
3.019.038 3.019.038 3.019.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.077.249 1.077.249 1.077.249 1.077.249
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -93.495 -93.495 -93.495 -464.304 -464.304 4.706.824 14.725.824 3.019.038 41.893.887 41.893.887
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 45.000.000 5.842.342 -361.965 -361.965 5.480.377 18.404.701 18.404.701 4.706.824