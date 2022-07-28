***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 13:08
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 39.615.253 15.432.639 21.479.867 8.929.147
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.615.253 15.432.639 21.479.867 8.929.147
BRÜT KAR (ZARAR)
39.615.253 15.432.639 21.479.867 8.929.147
Genel Yönetim Giderleri
18, 19 -16.302.482 -8.865.366 -8.534.690 -4.743.886
Pazarlama Giderleri
18, 19 -390.622 -384.246 -215.775 -162.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 9.034.292 3.308.677 5.559.795 1.542.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.175 -147.060 -603 -63.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.955.266 9.344.644 18.288.594 5.502.140
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.955.266 9.344.644 18.288.594 5.502.140
Finansman Giderleri
21 -110.814 -79.990 -48.639 -38.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.844.452 9.264.654 18.239.955 5.463.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -8.032.910 -2.558.924 -4.833.418 -1.776.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -8.178.311 -2.569.661 -4.862.326 -1.779.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 145.401 10.737 28.908 2.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.811.542 6.705.730 13.406.537 3.686.692
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.811.542 6.705.730 13.406.537 3.686.692
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.811.542 6.705.730 13.406.537 3.686.692
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.481.088 -15.836.936
Dönem Karı (Zararı)
23.811.542 6.705.730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.414.174 3.238.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 761.999 689.195
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.563.443 2.844.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.043.333 672.268
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
520.110 2.172.397
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.060.589 -945.815
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.883.589 -808.350
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 8.032.910 2.558.924
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 352
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.100.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.133.265 -25.049.274
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-39.966.209 -22.013.219
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
918.573 -1.730.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-529.598 270.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.857.002 490.720
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-413.033 -2.066.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.907.549 -15.105.079
Alınan Faiz
2.161.958 1.082.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.027.832 -960.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.707.665 -854.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.732.957 -6.358.373
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-18.699.917 -5.312.592
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10, 11 -33.040 -1.045.881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-680.486 24.369.262
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 25.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -680.486 -630.738
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.894.531 2.173.953
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.361.720 1.858.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.532.811 4.032.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 74.159.827 29.596.016
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.627.016 33.628.334
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.662.759 74.186.125
Finansal Yatırımlar
5 131.816.509 36.116.887
Ticari Alacaklar
6 8.288.373 9.206.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 24 8.034.639 9.030.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 253.734