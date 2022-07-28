***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 39.615.253 15.432.639 21.479.867 8.929.147TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.615.253 15.432.639 21.479.867 8.929.147BRÜT KAR (ZARAR)39.615.253 15.432.639 21.479.867 8.929.147Genel Yönetim Giderleri18, 19 -16.302.482 -8.865.366 -8.534.690 -4.743.886Pazarlama Giderleri18, 19 -390.622 -384.246 -215.775 -162.164Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 9.034.292 3.308.677 5.559.795 1.542.571Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.175 -147.060 -603 -63.528ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.955.266 9.344.644 18.288.594 5.502.140FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.955.266 9.344.644 18.288.594 5.502.140Finansman Giderleri21 -110.814 -79.990 -48.639 -38.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.844.452 9.264.654 18.239.955 5.463.322Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -8.032.910 -2.558.924 -4.833.418 -1.776.630Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -8.178.311 -2.569.661 -4.862.326 -1.779.577Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 145.401 10.737 28.908 2.947SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.811.542 6.705.730 13.406.537 3.686.692DÖNEM KARI (ZARARI)23.811.542 6.705.730 13.406.537 3.686.692Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.811.542 6.705.730 13.406.537 3.686.692Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.481.088 -15.836.936Dönem Karı (Zararı)23.811.542 6.705.730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.414.174 3.238.465Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11 761.999 689.195Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.563.443 2.844.665Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.043.333 672.268Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler520.110 2.172.397Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.060.589 -945.815Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.883.589 -808.350Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 8.032.910 2.558.924Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 352Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -1.100.506İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-38.133.265 -25.049.274Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-39.966.209 -22.013.219Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler918.573 -1.730.148Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-529.598 270.107Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.857.002 490.720Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-413.033 -2.066.734Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.907.549 -15.105.079Alınan Faiz2.161.958 1.082.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -2.027.832 -960.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.707.665 -854.473YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.732.957 -6.358.373İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-18.699.917 -5.312.592Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9, 10, 11 -33.040 -1.045.881FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-680.486 24.369.262Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 25.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -680.486 -630.738YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.894.531 2.173.953Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.361.720 1.858.365NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.532.811 4.032.318DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 74.159.827 29.596.016DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 43.627.016 33.628.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 43.662.759 74.186.125Finansal Yatırımlar5 131.816.509 36.116.887Ticari Alacaklar6 8.288.373 9.206.946İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 24 8.034.639 9.030.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 253.734