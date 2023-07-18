***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )TürkçeFinansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun 24.03.2023 tarihinde tasfiye olması sebebiyle tasfiye denetimine ilişkin finansal raporlar ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172972BIST