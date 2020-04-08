***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.017,36 % 0,00509033Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti281,24 % 0,00070964Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.547,86 % 0,03166153Fon Yönetim Ücreti270.272,68 % 0,68196864Hisse Senedi Komisyonu47.068,11 % 0,11876515Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.764 % 0,00445103Vadeli Ters Repo Komisyonu987 % 0,00249046Borsa Para Piyasası Komisyonu451,21 % 0,00113852Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00067649Türev Araçlar Komisyonu10.766,69 % 0,02716717Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.936,6 % 0,00993307TOPLAM GİDERLER350.360,85 % 0,88405204DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.631.247,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836762BIST