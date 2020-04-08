***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri25.521,01 % 0,00402043Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.522,79 % 0,00023989Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri150.921,7 % 0,0237753Fon Yönetim Ücreti3.639.225,56 % 0,57330169Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.550,98 % 0,00166214Gecelik Ters Repo Komisyonu24.516,53 % 0,00386219Vadeli Ters Repo Komisyonu18.702,6 % 0,0029463Borsa Para Piyasası Komisyonu3.061,02 % 0,00048221Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00004223Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.302,61 % 0,00067781TOPLAM GİDERLER3.878.592,9 % 0,61101018DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ634.783.674,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836763BIST